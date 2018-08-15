Die Welt: Меланья устроила Трампу «модный бунт»

Первая леди США выбирает наряды абсолютно осознанно — чтобы «наказать» своего мужа Дональда Трампа, пишет Die Welt. Такую теорию в своей книге «Нестабильный» высказала бывшая сотрудница администрации Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман. По её мнению, мода стала для Меланьи Трамп «актом протеста» в противостоянии с супругом.

Бывшая сотрудница администрации главы Белого дома Дональда Трампа Омароса Маниголт-Ньюман опубликовала книгу «Нестабильный», в которой высказала теорию о том, что жена нынешнего президента Меланья Трамп специально подбирает наряды, чтобы «выставить своего мужа идиотом», сообщает Die Welt. По мнению Омаросы, она «наказывает» мужа модой. К примеру, куртка с надписью «Мне правда всё равно, а вам?» — это был «акт протеста» с её стороны. «Дело не в том, что Меланья не испытывает сострадания к детям иммигрантов; я уверена, что испытывает. Но она с радостью и злостью воспротивилась своему мужу, чтобы выставить его идиотом», — считает Омароса.



По мнению автора книги, в тот день Трамп поручил ей уладить хаос, который вызвал своей миграционной политикой. И она специально одела эту куртку, чтобы о таких вещах её больше никто не просил. При этом все её «бунтарские выходки» служат не только для отвлечения внимания, но и для того, чтобы сделать президенту больно, спровоцировать дискуссию, с которой ему потом придётся иметь дело.



В качестве доказательства своей теории Омароса приводит и другие примеры, продолжает издание. Розовую блузку с большим бантом на вороте под названием «pussy bow» Меланья одела сразу после того, как была опубликована аудиозапись с фразой Трампа: «Хватай их за киску» (Grab 'em by the pussy). По мнению, автора книги, первая леди абсолютно осознанно приняла это решение.



На первом обращении Трампа к нации Меланья одела на себя белый брючный костюм, напоминавший стиль кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. «Хотела ли она показаться высокомерной и бестактной, когда в разрушенном ураганом Техасе носила туфли на шпильках из змеиной кожи?» — задаётся вопросом Омароса. Послание, заложенное в её наряд, не всегда удаётся понять, но её выбор никогда не случаен. Ведь как человек, изучавший моду, и следящий за своим имиджем Меланья прекрасно знает, что общественность обсуждает все её модные решения.



Омароса считает, что жена Трампа с нетерпением ждёт окончания срока его президентства, чтобы потом с ним развестись. Меланья и сама лично признавала, что выбирает одежду осознанно, напоминает издание: «Я не следую трендам, я прислушиваюсь к себе и выбираю то, что мне нравится… Я жду подходящей возможности или ориентируюсь на внутренние ощущения». «Остаётся ждать. Возможно, в шкафу у Меланьи есть и другая одежда, которая ждёт подходящего случая наказать Трампа?» — заключает Die Welt.