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Bild: на подиуме в Милане моделей заменили дронами

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Милане известный модный дом устроил футуристический показ мод. Свои новые дамские сумочки дизайнеры представили публике, воспользовавшись «необычным методом», сообщает немецкий таблоид Bild.

Футуристический показ мод от Dolce&Gabbana. Неделя моды в Милане, Италия.

Чтобы представить свои новые дамские сумочкии, дизайнеры решили воспользоваться необычным методом.

Их произведения высокой моды совершили полёт над подиумом — при помощи дронов!

После этого шоу вернулось в более традиционное русло… к моделям!

Мода: вдохновлённая церковными мотивами… украшенная крупными аксессуарами.

 

Дата выхода в эфир 26 февраля 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Bild Германия Европа
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