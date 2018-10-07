Newsweek Оригинал

Экс-посол США: Трамп разрушает репутацию Америки

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп убеждает американцев в том, что он, сокращая число принимаемых беженцев, таким образом отстаивает интересы США, пишет бывший американский посол Райан Крокер в своей статье для Newsweek. Однако, на самом деле, подобными шагами президент Соединённых Штатов ослабляет свою страну и разрушает её репутацию, уверен автор.
Экс-посол США: Трамп разрушает репутацию Америки
Reuters
Президент США Дональд Трамп разрушает репутацию Америки, пишет в своей статье для Newsweek Райан Крокер, который был в своё время послом США в таких странах, как Афганистан, Ирак, Пакистан, Сирия, Кувейт и Ливан.
 
Мы в настоящее время находимся в разгаре самого крупного в истории кризиса с вынужденной миграцией, отмечает он. Во всём мире более 68 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом более 25 миллионов являются беженцами, и почти половина из них — дети. В подобное время мир нуждается в лидерстве со стороны США, которые на протяжение многих лет возглавляли глобальные усилия по размещению небольшого числа беженцев, подвергающихся наибольшему риску.
 
Президент Трамп, однако, попирает эту славную традицию, считает экс-посол. Его администрация объявила о планах сократить в следующем году число принимаемых беженцев до 30 тыс. человек. Таким образом Белый дом побьёт свой собственный «сомнительный» рекорд, когда страна в прошлом году запланировала принять всего лишь 45 тыс. беженцев. Но полная картина выглядит ещё мрачнее, поскольку администрация в этом году не сумела достичь даже этой низкой отметки. Если раньше, с момента начала программы в 1980 году, Соединённые Штаты принимали у себя в среднем по 80 тыс. беженцев в год, то за текущий финансовый год, который завершается уже на этой неделе, США приняли всего около 20 тыс. беженцев, то есть даже наполовину не выполнили поставленную перед собой задачу.
 
Президент Трамп убеждает американцев в том, что он таким образом блюдёт интересы Америки.
 
«Напротив, он ослабляет нашу страну», — убеждён Райан Крокер.
 
Он отмечает, что в те времена, когда он был послом в шести различных странах, ему удалось непосредственно наблюдать силу американского лидерства в вопросе размещения беженцев.
 
«Оно не только спасало жизни. Оно помогало укрепить авторитет США, их влияние и альянсы, давая нашей стране возможность добиваться своих собственных стратегических интересов», — подчёркивает Крокер.
 
Снижая число принимаемых беженцев, США вредят не только им, но и самим себе. В нынешнем миграционном кризисе ответственность за принятие беженцев легла тяжким бременем на плечи союзников Америки и на другие страны, такие как Турция, Иордан, Ливан, Уганда и Кения.
 
Если бы Соединённые Штаты взяли на себя часть этого бремени, то это облегчило бы участь стран, находящихся, по сути, на линии фронта, и помогло бы обеспечить их стабильности и сократило бы возможность для обострения взрывоопасной ситуации в различных регионах.
 
Подход администрации Трампа, напротив, оставляет эти страны в тяжёлом положении и ослабляет национальную безопасность США. Усугубляет ситуацию то, что Белый дом предложил серьёзное сокращение помощи, выделяемой иностранным беженцам.
 
Подобный неправильный подход, а также «превращение беженцев в козлов отпущения» увеличивают давление на союзников США в Европе. Приток мигрантов в европейские страны стал политическим оружием в руках неофашистских движений и авторитарных лидеров, которые используют это для того, чтобы сеять раздор и продвигать репрессивную политику. И только авторитарный политик может не увидеть в подобном развитие событий серьёзную угрозу для американских интересов, отмечает Райан Крокер.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsweek США Северная Америка
теги
беженцы Дональд Трамп Европа США Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров