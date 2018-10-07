Экс-посол США: Трамп разрушает репутацию Америки

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AZ: история авторитарной России началась с расстрела Ельциным Белого дома Aargauer Zeitung
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Трамп заявил о скором подписании назначения Кавано в Верховный суд
Президент США Дональд Трамп подздравил Бретта Кавано с избранием на должность судьи Верховного суда и заявил, что скоро подпишет документы о его назначении.
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Парламент Ингушетии не планирует пересматривать решение о границе с Чечнёй
Информации о планах Народного собрания Ингушетии пересмотреть ранее одобренное соглашение, устанавливающее административную границу региона с Чечнёй, нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы республики Артёма Перехриста.
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В Кишиневе погибли два человека в результате взрыва в жилом доме
В Кишинёве погибли два человека в результате взрыва в многоэтажном доме в секторе Рышкановка, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Молдавии.
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Минобороны планирует создать ещё две научно-производственные роты
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в интервью «Эхо Москвы» заявил, что Минобороны России планирует создать ещё две новые научно-производственные роты.
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Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 1649
Число погибших в результате землетрясения и последующего цунами в Индонезии возросло до 1649. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на Агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
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Антиохийская церковь призвала собрать глав православных церквей
Священный синод Антиохийской православной церкви призвал к срочному собранию глав православных церквей для того, чтобы обсудить сложившеюся ситуацию вокруг вопроса о предоставлении автокефалии УПЦ, сообщается на сайте патриархата.
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В Кишинёве в многоэтажном доме произошёл взрыв
В Кишинёве в многоэтажном доме в секторе Рышкановка произошёл взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Молдавии.
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«Реал» впервые за 33 года не может забить на протяжении четырёх матчей
Мадридский «Реал» в матче восьмого тура испанской Примеры против «Алавеса» (0:1) повторил антирекорд 33-летней давности.
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ЦИК: партия «Согласие» лидирует на выборах в Латвии
На выборах в сейм Латвии лидирует партия «Согласие» c 20,8% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК с 645 избирательных участков.
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Друг детства Нурмагомедова рассказал об ажиотаже вокруг боя с Макгрегором в Махачкале
Чемпион мира по самбо и друг детства обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Марат Магомедов рассказал об ажиотаже вокруг поединка Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором в Махачкале.
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В Германии восемь полицейских пострадали во время беспорядков с участием праворадикалов
Во время беспорядков на рок-концерте правых радикалов в немецком городе Апольда пострадали по меньшей мере восемь полицейских. Об этом сообщает полиция федеральной земли Тюрингия.
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СМИ: Сирийская оппозиция начала вывод тяжёлых вооружений из Идлиба
В коалиции «Фронт национального освобождения», которая объединяет отряды вооружённой сирийской оппозиции, сообщили, что начали вывод тяжёлых вооружений из демилитаризованной зоны в районе провинции Идлиб в Сирии.
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Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Рома» одержала победу над «Эмполи» в Серии А
«Рома» на выезде обыграла «Эмполи» в матче восьмого тура итальянской Серии А.
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Умерла режиссёр и сценарист Одри Уэллс
Американский режиссёр и сценарист Одри Уэллс скончалась в возрасте 58 лет.
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Божович заявил, что намерен через два года вывести «Крылья Советов» в Лигу Европы
Новый главный тренер футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович рассказал, что планирует вывести самарский коллектив в Лигу Европы через два года.
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Футболист «Урала» Бикфалви считает, что у Макгрегора и Нурмагомедова равные шансы на победу
Румынский полузащитник екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Эрик Бикфалви поделился ожиданиями от поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
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Сенат утвердил Кавано в должности судьи Верховного суда США
Сенат США утвердил Бретта Кавано в должности судьи Верховного суда страны на фоне протестов против его кандидатуры. Во время голосования за Кавано высказались большинство из 100 сенаторов.
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Бэнкси объяснил самоуничтожение картины после продажи на аукционе в Лондоне
Художник Бэнкси в своём Instagram выложил видео, в котором объяснил самоуничтожение его картины «Девочка с шаром» после продажи на аукционе Sotheby's в Лондоне.
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Президент ОКР уверен, что провокаций в отношении россиян на юношеской Олимпиаде не будет
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что провокаций в отношении российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх, которые состоятся в 2018 году в Буэнос-Айресе, не будет.
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«Манчестер Юнайтед» впервые в своей истории пропустил два мяча в первые десять минут на домашнем стадионе
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» первый раз в своей истории пропустил два мяча за первые десять минут матча на домашнем стадионе.
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СМИ: Власти Китая подозревают президента Интерпола в коррупции
Китайские власти подозревают президента Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции, сообщает Le Parisien.
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Глава UFC считает, что невозможно предугадать, как пройдёт поединок Нурмагомедова и Макгрегора
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт признал свою вину в том, что позволил россиянину Хабибу Нурмагомедову и ирландцу Конору Макгрегору подойти слишком близко к друг другу во время дуэли взглядов.
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В трёх населённых пунктах Сирии зафиксированы обстрелы
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко заявил, что нарушения режима прекращения боевых действий были зафиксированы за прошедшие сутки в трёх населённых пунктах в провинции Латакия и дважды — на западных окраинах города Алеппо.
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В Турции выразили уверенность, что исчезновение саудовского журналиста будет раскрыто
Турецкие власти раскроют обстоятельства исчезновения и местонахождение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
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Волейболист Волков: задевает, что в России футболу уделяется намного больше внимания
Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков выразил недовольство тем фактом, что футбол в России пользуется гораздо большей популярностью, чем волейбол.
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Волков признался, готов ли вернуться в состав сборной России по волейболу
Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков заявил, что готов вернуться в состав национальной команды России и выступить на Олимпиаде в Токио.
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В Коми задержали подозреваемых в убийстве мужчины и его внуков
Правоохранительные органы в Республике Коми задержали двух подозреваемых в убийстве местного жителя и его 14-летнего внука и 12-летней внучки.
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«Бавария» потерпела разгромное поражение от мёнхенгладбахской «Боруссии» в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» разгромно проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги.
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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ньюкаслом» в АПЛ, проигрывая 0:2
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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«Реал» проиграл «Алавесу» в восьмом туре Примеры
Мадридский «Реал» на выезде потерпел поражение от «Алавеса» в матче восьмого тура испанской Примеры.
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Мэр Риги прокомментировал первые результаты экзитполов на выборах в Латвии
Ни одна из комбинаций будущей правящей коалиции в Латвии не будет стабильной без партии «Согласие». Такое мнение выразил её лидер и мэр Риги Нил Ушаков, комментируя первые результаты экзитполов.
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В результате ДТП с «газелью» в Дагестане госпитализированы 10 человек
В результате ДТП в Дагестане с маршрутной «газелью», которая следовала по маршруту Махачкала — Хасавюрт, госпитализированы 10 человек.
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Волков: в России ни один вид спорта не окупает себя
Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков выразил мнение, что российскому спорту есть куда стремиться в вопросе продажи трансляций.
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Волейболист «Зенита» Волков рассказал, почему сборная России не смогла выйти в полуфинал ЧМ-2018
Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков рассказал, что помешало сборной России по волейболу пробиться в полуфинал чемпионата мира 2018 года.
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Мяч Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе» в Серии А
Туринский «Ювентус» одержал победу над «Удинезе» в матче восьмого тура итальянской Серии А.
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Гол Азмуна принёс «Рубину» победу в матче десятого тура РПЛ с «Уралом»
Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Меланья Трамп рассказала, как относится к твитам своего супруга
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья в ходе путешествия по Африке заявила, что не всегда с одобрением относится к тому, что её муж пишет в Twitter.
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Опубликованы данные экзитполов на выборах в сейм Латвии
Партия «Согласие» лидирует на выборах в сейм (парламент) Латвии с 19,4% голосов, свидетельствуют данные экзитпола.
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Матч третьего дивизиона чемпионата России по футболу завершился со счётом 43:1
Матч 27-го тура первенства России среди команд третьего дивизиона между московскими «СШ-75» и «Интером» завершился с рекордным для лиги счётом.
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В Дагестане произошло ДТП с пассажирской «Газелью»
В Кумторкалинском районе Дагестана произошло ДТП с пассажирской «Газелью», по предварительной информации есть пострадавшие.
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Волков: боя Нурмагомедова с Макгрегором ждут больше, чем поединка ирландца с Мейвезером
Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков рассказал о своём отношении к эпатажному поведению бойцов смешанных единоборств.
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Волейболист Волков сделал прогноз на исход поединка Нурмагомедов — Макгрегор
Центральный блокирующий санкт-петербургского «Зенита» Александр Волков поделился ожиданиями от главного события турнира UFC 229, в котором встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.
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В Латвии завершилось голосование на парламентских выборах
Голосование на выборах в сейм (парламент) Латвии завершилось в 20:00.
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«Ак Барс» потерпел поражение от «Локомотива» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Авиация США прибыла на Украину для участия в военных учениях
На Украину прибыли истребители F-15 и транспортные самолёты C-130 ВВС США для участия в международных учениях «Чистое небо — 2018».
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Карпин раскритиковал поле «Ростов Арены» после концерта Басты
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил состояние газона «Ростов Арены» после концерта рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басты).
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В Москве люди несут цветы и портреты Монтсеррат Кабалье к посольству Испании
В Москве поклонники оперной певицы Монтсеррат Кабалье несут цветы к посольству Испании в России на Большой Никитской улице.
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Экс-футболист сборной Франции заявил, что готов съесть двух крыс, если Зидан звонил наставнику МЮ Моуринью
Бывший нападающий сборной Франции по футболу Кристоф Дюгарри прокомментировал слухи о том, что бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может сместить с поста наставника английского «Манчестер Юнайтед» португальца Жозе Моуринью.
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СК опроверг информацию, что пилот разбившегося под Костромой вертолёта был застрелен
СК России опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что пилот потерпевшего крушение в Костромской области вертолёта был застрелен. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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СМИ: Военные США собирались применить ядерное оружие во Вьетнаме
Американские военные намеревались во время войны во Вьетнаме применить ядерное оружие против северовьетнамских сил, однако о готовящейся операции узнал президент США Линдон Джонсон и приказал её прекратить.