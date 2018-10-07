Экс-посол США: Трамп разрушает репутацию Америки

Президент США Дональд Трамп разрушает репутацию Америки, пишет в своей статье для Newsweek Райан Крокер, который был в своё время послом США в таких странах, как Афганистан, Ирак, Пакистан, Сирия, Кувейт и Ливан.

Мы в настоящее время находимся в разгаре самого крупного в истории кризиса с вынужденной миграцией, отмечает он. Во всём мире более 68 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. При этом более 25 миллионов являются беженцами, и почти половина из них — дети. В подобное время мир нуждается в лидерстве со стороны США, которые на протяжение многих лет возглавляли глобальные усилия по размещению небольшого числа беженцев, подвергающихся наибольшему риску.

Президент Трамп, однако, попирает эту славную традицию, считает экс-посол. Его администрация объявила о планах сократить в следующем году число принимаемых беженцев до 30 тыс. человек. Таким образом Белый дом побьёт свой собственный «сомнительный» рекорд, когда страна в прошлом году запланировала принять всего лишь 45 тыс. беженцев. Но полная картина выглядит ещё мрачнее, поскольку администрация в этом году не сумела достичь даже этой низкой отметки. Если раньше, с момента начала программы в 1980 году, Соединённые Штаты принимали у себя в среднем по 80 тыс. беженцев в год, то за текущий финансовый год, который завершается уже на этой неделе, США приняли всего около 20 тыс. беженцев, то есть даже наполовину не выполнили поставленную перед собой задачу.

Президент Трамп убеждает американцев в том, что он таким образом блюдёт интересы Америки.

«Напротив, он ослабляет нашу страну», — убеждён Райан Крокер.

Он отмечает, что в те времена, когда он был послом в шести различных странах, ему удалось непосредственно наблюдать силу американского лидерства в вопросе размещения беженцев.

«Оно не только спасало жизни. Оно помогало укрепить авторитет США, их влияние и альянсы, давая нашей стране возможность добиваться своих собственных стратегических интересов», — подчёркивает Крокер.

Снижая число принимаемых беженцев, США вредят не только им, но и самим себе. В нынешнем миграционном кризисе ответственность за принятие беженцев легла тяжким бременем на плечи союзников Америки и на другие страны, такие как Турция, Иордан, Ливан, Уганда и Кения.

Если бы Соединённые Штаты взяли на себя часть этого бремени, то это облегчило бы участь стран, находящихся, по сути, на линии фронта, и помогло бы обеспечить их стабильности и сократило бы возможность для обострения взрывоопасной ситуации в различных регионах.

Подход администрации Трампа, напротив, оставляет эти страны в тяжёлом положении и ослабляет национальную безопасность США. Усугубляет ситуацию то, что Белый дом предложил серьёзное сокращение помощи, выделяемой иностранным беженцам.

Подобный неправильный подход, а также «превращение беженцев в козлов отпущения» увеличивают давление на союзников США в Европе. Приток мигрантов в европейские страны стал политическим оружием в руках неофашистских движений и авторитарных лидеров, которые используют это для того, чтобы сеять раздор и продвигать репрессивную политику. И только авторитарный политик может не увидеть в подобном развитие событий серьёзную угрозу для американских интересов, отмечает Райан Крокер.