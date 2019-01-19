Джеймс Ставридис: планы Трампа по выходу США из НАТО вызывают ликование Путина

Известия о том, что Дональд Трамп не исключает выхода США из НАТО, воспринимаются Владимиром Путиным с радостью, пишет бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО Джеймс Ставридис в своей статье для Time. Путин давно хотел развала альянса, а одна только возможность выхода США ослабляет всю организацию. Ставридис считает, что возможный уход Америки будет ошибкой и настаивает на необходимости усиления НАТО.

Самая нелюбимая фраза Владимира Путина — «трансатлантическое сообщество», пишет Джеймс Ставридис в своей статье для Time. Это сообщество представляет собой зону сотрудничества демократических государств, протянувшуюся от границ России до западных берегов США. Оно создаёт половину мирового ВВП и является метафорическим «мостом» через Атлантику, соединяющим европейские и североамериканские демократии.

Ставридис отмечает, что основой этого сообщества является НАТО, и эта организация крайне не нравится Владимиру Путину, потому что она угрожает России. По мнению автора, Путин потратил большую часть жизни в попытках развалить её — и потерпел неудачу. Однажды, российский президент произнёс известные слова, что распад СССР стал главной трагедией ХХ века: этот факт неотделим от триумфа североатлантического альянса.

Сообщение о том, что Дональд Трамп не исключает возможности выхода США из НАТО, шокировало мировое сообщество. Сложно представить, пишет Ставридис, степень ликования, которое испытывает сейчас Владимир Путин. Одно лишь обсуждение возможности выхода США (который, фактически, является смертельным приговором для НАТО) ослабляет объединяющую силу альянса, и расшатывает веру его членов в основной принцип организации: «нападение на одну из стран альянса считается за нападение на всех».

Нелюбовь Трампа к НАТО, возможно, вызвана его мнением, о том, что альянс экономически тяготит Америку, или его дружелюбным отношением к Владимиру Путину, за которым, по мнению Ставридиса, может скрываться нечто большее.

Однако, как отмечает автор, учитывая силу и успех НАТО, у США нет рациональных причин для выхода. В истории не было более успешного союза: даже без США, НАТО затрачивает на оборону больше, чем Китай или Россия.

Ставридис подчёркивает, что он никогда не сомневался в храбрости солдат НАТО, но, при этом, его беспокоило политическое единство внутри организации — и фактором, удерживавшем союзников вместе, была их вера в постоянство США. До нынешнего времени, ценность НАТО была превыше политики личных интересов.

При этом, Ставридис признаёт, что для США имеет смысл продолжать оказывать давление на европейские страны, для того, чтобы они выполняли условие о тратах на оборону в размере 2% от ВВП — но обсуждение возможности выхода неприемлемо. По мнению бывшего верховного главнокомандующего, Вашингтону нужно меньше критиковать партнёров и больше думать о том, как улучшить взаимодействие с ними. Со своей стороны, Ставридис предлагает три варианта усовершенствования сотрудничества стран НАТО.

Первый вариант заключается в том, чтобы европейцы продолжили выполнять обязательства по Афганистану. Ставридис считает, что сейчас совсем не время выводить войска из страны, потому что наступает важный момент, когда потенциально могут начаться переговоры.

Второй вариант подразумевает усиление борьбы альянса против «Исламского государства»*, потому что недавний теракт в сирийском городе Манбидж доказал, что новости о полном поражении ИГ сильно преувеличены. Как и в случае с Афганистаном, Ставридис призывает не выводить войска из Сирии, а, напротив, усилить местный контингент.

Третий вариант — упрочение солидарности внутри НАТО перед лицом «дальнейшей агрессии России». Ставридис утверждает, что Путин будет использовать все имеющиеся у него средства «гибридной войны», для того, чтобы и дальше давить на границы альянса (как на непосредственных членов, вроде Эстонии, так и на партнёров альянса, вроде Украины). Поэтому, НАТО необходимо единство, чтобы оказывать ответное давление (например, тренировать украинских военных).

В заключение, Ставридис пишет, что, поскольку Дональд Трамп является бизнесменом, он должен понимать, что наличие НАТО очень выгодно. Автор приводит в пример цитату Уинстона Черчилля: «хуже, чем воевать вместе с союзниками, может быть только одно — воевать без союзников».