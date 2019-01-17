Порошенко: Украина уверенно идёт к членству в ЕС и НАТО

Пётр Порошенко заявил, что Украина чётко и целенаправленно идёт к членству в ЕС и НАТО. Как пишет «112 Украина», украинский президент также добавил, что зона свободной торговли с ЕС является путеводителем экономической интеграции в европейский рынок.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными дипломатами, что Украина чётко и целенаправленно идёт к членству в Европейском Союзе и НАТО. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
«Мы уверенно идём своим путём. Это путь нашего национального консенсуса, национальной идеи. И с этого пути, я уверен, мы уже не свернём», — заявил Порошенко.
Он также подчеркнул, что углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС является «путеводителем полномасштабной экономической интеграции в общий европейский рынок».
«Украина успешно внедряет существенные изменения в сфере безопасности и обороны государства. Украинская армия уже вошла в десятку мощных армий Европы. А принятый в прошлом году закон о национальной безопасности еще более быстрыми темпами будет приближать нас к стандартам НАТО», — добавил украинский президент.
Заместитель директора киевского предприятия «Арсенал» Александр Клочко заявил, что немецкое правительство запретило компании Rheinmetall разрабатывать совместно с Украиной мобильный зенитно-ракетный комплекс.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Боевики «Исламского государства»*, которые планировали серию терактов в Москве, осуждены на сроки от 14 до 19 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области. Отмечается, что они также готовили нападения на предпринимателей и полицейских с целью хищения денег и оружия.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе RT заявление главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в стране пойдёт на пользу её крупнейшим иностранным кредиторам — России и Китаю.
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал RT заявление главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо о том, что смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу крупнейшим иностранным кредиторам страны — России и Китаю.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что уже несколько месяцев ведёт переговоры о поединке с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе Наталья Никонорова заявила, что Киев должен пересмотреть своё отношение к минским договорённостям для разрешения конфликта в Донбассе.
Военные инженеры произвели новый подрыв слоя скальных пород на Бурейском водохранилище, в результате которого удалось разрушить перемычку между верхними слоями водоёма и проделанным каналом. В образовавшуюся протоку пошла вода.
Согласно данным опроса, родители российских школьников больше всего недовольны качеством обучения иностранному языку. 38% респондентов хотели бы, чтобы его преподавали лучше, ещё 19% считают, что ребёнка обучают плохо.
Смена власти в Венесуэле пойдёт на пользу крупнейшим иностранным кредиторам страны — России и Китаю. Об этом заявил глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом.
Американский президент Дональд Трамп в ходе интервью The New York Times заявил, что переговоры с членами Демократической партии США о финансировании строительства стены на границе с Мексикой являются пустой тратой времени.