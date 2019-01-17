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Порошенко: Украина уверенно идёт к членству в ЕС и НАТО

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Пётр Порошенко заявил, что Украина чётко и целенаправленно идёт к членству в ЕС и НАТО. Как пишет «112 Украина», украинский президент также добавил, что зона свободной торговли с ЕС является путеводителем экономической интеграции в европейский рынок.
Порошенко: Украина уверенно идёт к членству в ЕС и НАТО
Reuters

Президент Украины Пётр Порошенко заявил на ежегодной встрече с иностранными дипломатами, что Украина чётко и целенаправленно идёт к членству в Европейском Союзе и НАТО. Как передаёт «112 Украина», об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

«Мы уверенно идём своим путём. Это путь нашего национального консенсуса, национальной идеи. И с этого пути, я уверен, мы уже не свернём», — заявил Порошенко.
 
Он также подчеркнул, что углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС является «путеводителем полномасштабной экономической интеграции в общий европейский рынок».
 
«Украина успешно внедряет существенные изменения в сфере безопасности и обороны государства. Украинская армия уже вошла в десятку мощных армий Европы. А принятый в прошлом году закон о национальной безопасности еще более быстрыми темпами будет приближать нас к стандартам НАТО», — добавил украинский президент.
 
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