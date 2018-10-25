Military: недолёт — американские военные слишком рано сбросили броневик с самолёта

Испытывая новую платформу для тяжёлой техники, американские военные не довезли бронеавтомобиль до точки назначения и сбросили его за полтора километра от базы Форт-Брэгг, пишет Military. Пока неизвестно, почему платформа сработала раньше положенного времени, но, как подчёркивают военные, машина благополучно приземлилась в сельской местности и никто не пострадал.

Американские военные сбросили бронеавтомобиль Humvee с самолёта Boeing C-17 Globemaster, не долетев мили (≈ 1,6 км) до своей непосредственной цели — базы Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, сообщает информационный портал Military.

Как заявил представитель Форт-Брэгг Том Макколлам, военные проводили испытания новой платформы для тяжёлой техники. Всё шло гладко и до зоны сброса груза оставалось лететь ещё минуту.

«Мы не знаем, что произошло, но платформа выкатилась раньше и машина приземлилась в сельской местности. Никто не пострадал, частная собственность не повреждена», — прокомментировал Макколлам. Всё прошло, как следует, за исключением того, что груз был сброшен слишком рано.

Ресурс напоминает, как в апреле 2016 года в Германии сразу три машины Humvee сорвались со своих платформ и разбились об землю. В итоге виновным признали сержанта Джона Скиппера, которого разжаловали до солдата и уволили из армии за «недостойное поведение».