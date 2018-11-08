Генерал США: военная конкуренция с Россией и Китаем ещё не означает холодную войну

Современное соперничество между Вашингтоном и Москвой с Пекином не похоже на холодную войну, которую когда-то вели Америка и СССР, уверен глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд. Но хотя конкуренция не всегда ведёт к конфликту, Россия и Китай сегодня — единственные страны, способные бросить вызов Америке по всем фронтам.

Разрабатывая свою стратегию, американская армия в первую очередь ориентируется на Россию и Китай как на главные угрозы, пишет информационный портал Military. Однако глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд настаивает, что Америка пока не собирается вступать во вторую холодную войну.



США уже довольно давно рассматривают Россию, Китай, Иран, Северную Корею и «насильственный экстремизм» в качестве потенциальных угроз. Но как отметил генерал, выступая в Университете Дьюка 5 ноября, реальный вызов для Америки в рамках соперничества великих держав представляют именно Китай и Россия.



Данфорд уверяет, что, изучив операции США в Ираке и Афганистане, Москва и Пекин специально изменили свои военные стратегии. «Их обеспокоило, что за столь короткий промежуток времени мы можем забросить буквально в любую точку мира столько военных, техники и снаряжения, сколько уже забрасывали», — добавил глава Объединённого комитета начальников штабов. По мнению генерала, Россия и Китай потратили последние 15-16 лет на изучение слабых мест американской армии и способов её сдержать.



«Они пытаются найти способы помешать нам поддерживать влияние, чтобы потом свободно делать всё, что вздумается», — уверен Джозеф Данфорд. Сегодня Россия и Китай могут уверенно бросить вызов в США и на земле, и на воде, и в воздухе, и в космосе, и в киберпространстве.



Впрочем, как настаивает генерал, текущая ситуация не похожа на холодную войну, которую вели США и СССР. «Соперничество не обязательно должно быть конфликтом, но сегодня существуют два государства, способные помешать нам поддерживать влияние и бросить нам вызов по всем пяти фронтам, и это составляет существенное отличие от 90-х. …В 90-е у американской армии не было конкурентов», — прокомментировал Данфорд.



По словам генерала, 60% своего рабочего времени он посвящает общению с коллегами из России и Китая — чтобы «минимизировать риск ошибок в оценках». Данфорд заверил, что все действия США, к примеру, по усилению контингента в Европе, направлены на сдерживание конфликта и выполнения обязательств перед союзниками НАТО. «Россия, очевидно, иначе воспринимает наши действия. В общем, здесь каждый из нас останется при своём», — полагает генерал. Тем не менее он уверен, что, поддерживая сообщение с Россией и Китаем, США сумели «добиться существенного прогресса».