Newsweek: в Южно-Китайском море США и КНР балансируют на грани войны

Недавно появилось новая информация об инциденте, который произошёл ещё 30 сентября между американским и китайским военными кораблями в Южно-Китайском море, пишет Newsweek. Тогда близ спорных островов Спратли эсминец ВМС США Decatur проплыл в непосредственной близости — где-то в 40 метрах — от китайского эсминца Luyang.

Новые подробности этого происшествия демонстрируют, насколько серьёзно Пекин и Вашингтон балансируют на грани войны в Южно-Китайском море.

Из расшифровки переговоров между двумя судами, оказавшаяся в распоряжении издания South China Morning Post, видно, насколько агрессивными были недавние манёвры двух судов.

В документе указывается, что когда американский корабль приблизился к эсминцу Luyang, китайская команда предупредила: «Вы движетесь опасным курсом. Если вы не измените курс, то вас ждут последствия».

Американский эсминец на это ответил: «Мы совершаем безобидный проход».

Как позднее заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США, китайское судно приблизилось к эсминцу Decatur, совершая «небезопасный и непрофессиональный манёвр», за которым последовала серия «все более агрессивных манёвров».

В Тихоокеанском флоте ВМС США также указали на то, что американцы осуществляли операцию по обеспечению свободы судоходства близ архипелага Спратли. Пекин, в свою очередь, настаивает на том, что эсминец Decatur повёл себя провокационно, войдя в китайские воды.

Как отмечает Newsweek, между США и Китаем в последнее время обострились риторика вокруг прав на судоходство в Южно-Китайском море. Происходит это на фоне роста напряжённости, возникшей из-за китайско-американских торговых споров.