Newsweek: в Южно-Китайском море США и КНР балансируют на грани войны

В ходе недавнего опасного сближения американского эсминца Decatur с кораблём ВМС КНР Luyang, команда китайского судна пригрозила американцам «последствиями» в том случае, если последние не изменят свой курс, сообщает Newsweek. Эта ситуация, как отмечает издание, демонстрирует, насколько серьёзно в Южно-Китайском море США и Китай балансируют на грани войны.
Недавно появилось новая информация об инциденте, который произошёл ещё 30 сентября между американским и китайским военными кораблями в Южно-Китайском море, пишет Newsweek. Тогда близ спорных островов Спратли эсминец ВМС США Decatur проплыл в непосредственной близости — где-то в 40 метрах — от китайского эсминца Luyang.
Новые подробности этого происшествия демонстрируют, насколько серьёзно Пекин и Вашингтон балансируют на грани войны в Южно-Китайском море.
Из расшифровки переговоров между двумя судами, оказавшаяся в распоряжении издания South China Morning Post, видно, насколько агрессивными были недавние манёвры двух судов.
В документе указывается, что когда американский корабль приблизился к эсминцу Luyang, китайская команда предупредила: «Вы движетесь опасным курсом. Если вы не измените курс, то вас ждут последствия».
Американский эсминец на это ответил: «Мы совершаем безобидный проход».
Как позднее заявил официальный представитель Тихоокеанского флота США, китайское судно приблизилось к эсминцу Decatur, совершая «небезопасный и непрофессиональный манёвр», за которым последовала серия «все более агрессивных манёвров».
В Тихоокеанском флоте ВМС США также указали на то, что американцы осуществляли операцию по обеспечению свободы судоходства близ архипелага Спратли. Пекин, в свою очередь, настаивает на том, что эсминец Decatur повёл себя провокационно, войдя в китайские воды.
Как отмечает Newsweek, между США и Китаем в последнее время обострились риторика вокруг прав на судоходство в Южно-Китайском море. Происходит это на фоне роста напряжённости, возникшей из-за китайско-американских торговых споров.
Несколько тысяч человек провели четвёртое по счёту шествие в Белграде в ночь на воскресенье, 30 декабря, выступив с осуждением внутренней политики властей. Следующая акция протеста назначена на 5 января.
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что чемпиону UFC в полутяжёлом весе Джону Джонсу необходимо пройти тест на допинг в Калифорнии, где он стал обладателем пояса в полутяжёлом весе.
Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал о планах посетить Сеул в 2019 году для дальнейшего обсуждения установления мира на Корейском полуострове, а также выразил разочарование, что этого не удалось сделать ранее.
Частный вертолёт, потерпевший крушение в Улан-Удэ, разбился во время захода на посадку, ранее экипаж не смог посадить его в другом населённом пункте. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.