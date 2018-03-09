Military.com: генерал НАТО развеял миф о «российской агрессии» в Прибалтике

Несмотря на напряжённые отношения между Москвой и Западом, Россия до сих пор так ни разу и не нарушила границы или воздушное пространство Прибалтийских стран, заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел. Более того, генерал НАТО порекомендовал не использовать выражение «российская агрессия», когда речь заходит о Латвии, Литве и Эстонии, передаёт Military.com.

Командование Североатлантического альянса до сих пор так и не стало свидетелем очевидных агрессивных действий со стороны авиации или армии Российской Федерации, заявил во время встречи с журналистами глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Об этом сообщает интернет-портал Military.com.

Более того, Петр Павел даже предостерёг от использования выражения «российская агрессия» в отношении таких Прибалтийских стран, как Латвия, Литва и Эстония, отмечает американский новостной сайт.

Несмотря на политическую напряженность, «никаких нарушений границ и воздушного пространства Прибалтийских государств не было», заверил председатель Военного комитета НАТО на брифинге в Вашингтоне.

«Всё, что мы зафиксировали в регионе, — это рост военного присутствия, числа учений и активности разведки, а также увеличение количества полётов дальней авиации. Я бы не назвал это «агрессией», — цитирует Military.com генерала Североатлантического альянса.

По словам Петра Павла, большинство «так называемых нарушений» были зафиксированы из-за «потери связи, а также человеческих и технических ошибок».