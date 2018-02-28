Contra Magazin: Швеция готовится к войне с Россией, разваливаясь изнутри

Вместо добрососедской Швеция проводит агрессивную политику в отношении России, пытаясь отвлечь своих граждан от «процесса общественно-политического развала» внутри страны, пишет Contra Magazin. Автор статьи убеждён, что вся эта антироссийская истерия рано или поздно приведёт к катастрофе.
И в Швеции «бушует антироссийская истерия», пишет Contra Magazin. Вместо того чтобы заниматься актуальными проблемами — например миграционными — внутри страны, власти взяли внешнеполитический курс на войну с Россией. Видимо, для того, чтобы отвлечь людей от «процесса общественно-политического развала», полагает автор статьи Михаэль Штайнер.
Буквально в прошлом году «левофеминистское правительство» в Стокгольме вернуло призыв, продолжает издание. При этом теперь в армию набирают равное количество женщин и мужчин. Видимо, в мультикультурной Швеции делают ставку на «пёструю» армию, иронизирует автор.
К тому же «красно-зелёные» власти страны планируют каждый год увеличивать военный бюджет на €270 млн — вплоть до 2020 года. Это приблизит Швецию к натовскому стандарту — 2% от ВВП. Военные же хотят к 2035-му удвоить расходы на армию, а также увеличить число солдат с 50 тыс. до 120 тыс..
Швеция объясняет эти меры ростом глобальной напряжённости, продолжает издание. «Своими действиями в Грузии, Крыму и на востоке Украины» Россия показала, что «готова без колебаний применить военную силу», считают шведские военные. Они опасаются, что Москва продолжит наращивать свой военный потенциал, поэтому подчёркивают необходимость «убедительного устрашения».
«Вместо того чтобы проводить политику добрососедства, в Стокгольме отдают предпочтение агрессивной внешней политике, которая завершится такой же катастрофой, как и политика внутренняя. Швецию уже не спасти», — констатирует автор.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представленные британскими властями фотографии подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии имеют ряд нестыковок.
Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times должна из соображений национальной безопасности выдать чиновника, который рассказал о саботаже сотрудниками администрации деятельности американского лидера.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о достижении определённого прогресса в обсуждении заключения нового договора, который заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала материал The New York Times, в котором неназванный источник рассказывает о попытках чиновников администрации президента США Дональда Трампа ему противодействовать.
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал выводы властей Великобритании, что подозреваемые по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери являются российскими гражданами.
Представители разведок соглашения Five Eyes, в которое входят спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, договорились сотрудничать в блокировании иностранного вмешательства в свои демократические процессы.
Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной экономической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил начало укладки «Северного потока — 2» в Финляндии.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил сообщения о том, что подготовительный орган Совета ЕС одобрил решение о продлении индивидуальных санкций в отношении России, которое ранее было согласовано на техническом уровне.