Вместо добрососедской Швеция проводит агрессивную политику в отношении России, пытаясь отвлечь своих граждан от «процесса общественно-политического развала» внутри страны, пишет Contra Magazin. Автор статьи убеждён, что вся эта антироссийская истерия рано или поздно приведёт к катастрофе.

И в Швеции «бушует антироссийская истерия», пишет Contra Magazin. Вместо того чтобы заниматься актуальными проблемами — например миграционными — внутри страны, власти взяли внешнеполитический курс на войну с Россией. Видимо, для того, чтобы отвлечь людей от «процесса общественно-политического развала», полагает автор статьи Михаэль Штайнер.

Буквально в прошлом году «левофеминистское правительство» в Стокгольме вернуло призыв, продолжает издание. При этом теперь в армию набирают равное количество женщин и мужчин. Видимо, в мультикультурной Швеции делают ставку на «пёструю» армию, иронизирует автор.

К тому же «красно-зелёные» власти страны планируют каждый год увеличивать военный бюджет на €270 млн — вплоть до 2020 года. Это приблизит Швецию к натовскому стандарту — 2% от ВВП. Военные же хотят к 2035-му удвоить расходы на армию, а также увеличить число солдат с 50 тыс. до 120 тыс..

Швеция объясняет эти меры ростом глобальной напряжённости, продолжает издание. «Своими действиями в Грузии, Крыму и на востоке Украины» Россия показала, что «готова без колебаний применить военную силу», считают шведские военные. Они опасаются, что Москва продолжит наращивать свой военный потенциал, поэтому подчёркивают необходимость «убедительного устрашения».

«Вместо того чтобы проводить политику добрососедства, в Стокгольме отдают предпочтение агрессивной внешней политике, которая завершится такой же катастрофой, как и политика внутренняя. Швецию уже не спасти», — констатирует автор.