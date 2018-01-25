Шведский журналист: русские к нам не придут — они делают ставку на гибридную войну

Хотя за последние годы «угроза» Швеции со стороны России действительно выросла, поддаваться истерии в духе «русские идут» всё же не стоит, так как она напрямую выгодна военным, пишет для Aftonbladet Вольфганг Ханссон. По мнению журналиста, в Москве прекрасно осознают последствия прямого вторжения в Швецию, поэтому Россия скорее сделает ставку на методы гибридной войны.

Швеция собирается потратить 10—20 млрд крон (70—140 млрд руб. — ИноТВ) на закупку американских ракет Patriot. Предполагается, что эти ракеты прикроют важнейшие районы Швеции от возможной атаки российских «Искандеров», пишет для Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

Грядущая закупка американского оружия — лишь один из шагов, который предпринял Стокгольм с тех пор, как Россия «аннексировала» Крым и начала себя более агрессивно вести вблизи Швеции.

На протяжении многих лет Швеция и остальной западный мир пребывали в заблуждении, что на планете наступил мир, а Россия больше никогда не будет «военной угрозой». В этом контексте запланированное приобретение ракет имеет под собой веские основания, даже когда речь идёт о «колоссальных суммах». «Однако здесь есть проблема, на которую следует обратить внимание», — подчёркивает Ханссон.

«Всего лишь за несколько лет маятник качнулся от абсолютной наивности по отношению к военным опасностям, грозящим Швеции, к тотальной панике. Этот маятник имеет тенденцию ходить между двумя крайностями», — объясняет автор.

«Сколь глупо было бы думать, что наступивший в 90-х мир будет вечным только потому, что пала Берлинская стена, а Советский Союз прекратил существование, столь же неразумно было бы исходить из точки зрения, что война стоит на пороге только потому, что российские боевые самолёты агрессивно патрулируют Балтийское море, а Москва перебросила «Искандеры» в Калининград», — подчёркивает Ханссон.

Рост напряжённости в отношениях, уверен журналист, вовсе не означает, что с ним увеличивается и риск войны. Для конфликта нужно, чтобы у могущественного восточного соседа Стокгольма были планы по нападению на Швецию, которых, как говорится в статье, совсем не видно.

По мнению автора, у президента Владимира Путина всё в порядке с головой, и он прекрасно понимает, что даже нападение на одно из государств Прибалтики было бы невероятно рискованным планом, который, возможно, привёл бы к войне с НАТО. То же самое справедливо и в отношении Швеции.

Не так давно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не даёт никаких гарантий, что придёт на помощь Швеции в случае, если она подвергнется атаке. «Любое другое заявление было бы сенсацией, — отмечает Ханссон. — Гарантии защиты — это краеугольный камень членства в альянсе, и их, разумеется, посторонним не раздают».

Однако, считает автор, очень сложно предположить, чтобы НАТО вело себя пассивно, если Россия нападёт на Швецию, так как при таком развитии ситуации над военным блоком нависнет серьёзная опасность.

«Угроза со стороны России существует, и она стала больше. Но никакое военное нападение нам в ближайшее время не грозит — ни сегодня, ни завтра, ни, скорее всего, даже послезавтра», — подчёркивает Ханссон.

Однако, продолжает журналист, гораздо большую угрозу представляют российские атаки другой природы. Радиотехнический центр Вооружённых сил Швеции каждый год сообщает о тысячах попыток взломать шведские базы данных с конфиденциальной информацией. Занимаются этим, как считает журналист, как Россия, так и другие страны.

«Именно в кибератаках, подрывном влиянии, энергетическом саботаже и других асимметричных методах ведения гибридной войны заключается главная угроза со стороны России, — уверен Ханссон. — Такая война гораздо дешевле и несёт в себе гораздо меньше риска, чем ракетные удары и военное вторжение».

Кроме того, наблюдая за истерией в духе «русские идут», необходимо помнить, что существуют люди, которым выгодно раздувание и преувеличение «угрозы». Например, совсем недавно глава британского Генштаба Николас Картер высказался о России как о «крупнейшей угрозе для Великобритании со времени окончания холодной войны», причём совсем не скрывая, что он сделал подобное заявление, чтобы выбить из политиков дополнительные средства на оборону.

«Это касается всех западных военных, и Швеция здесь не исключение. Для них возросшая угроза — отличная возможность, чтобы попытаться получить больше денег, — подводит итог Вольфганг Ханссон. — Поэтому политикам следует сохранять холодную голову и делать приоритетом настоящие угрозы».