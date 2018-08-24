Times: ради борьбы против фейков Facebook оценил «благонадёжность» своих пользователей

Facebook составляет «тайный» рейтинг «благонадёжности» своих пользователей, сообщает The Times со ссылкой на американские СМИ. По данным британского издания, в самой соцсети объясняют, что такие меры нужны для эффективной борьбы с информационными фейками, однако критики Facebook убеждены, что у компании просто нет достаточно хорошей репутации, чтобы иметь право судить о благонадёжности остальных.

Компания Facebook, которую давно преследуют репутационные скандалы, тем не менее не постеснялась начать оценивать «благонадёжность» пользователей своей одноимённой социальной сети, сообщает британская The Times. Как подчёркивается в материале издания, подобные меры американский медийный гигант применяет в рамках кампании по борьбе с новостными «фейками» и дезинформацией — однако предоставлять доступ к информации о рейтинге благонадёжности пользователям в компании не спешат.

По данным The Times, один из топ-менеджеров Facebook Тесса Лайонс сообщила в интервью американской The Washington Post, что показатель благонадёжности применялся компанией для того, чтобы понять, сколь серьёзно стоит реагировать на сообщения пользователей о том, что та или иная публикация является «фейком». Механизм сообщения о фейках, позволяющий пользователям соцсети жаловаться на недостоверные публикации, Facebook внедрила в 2016 году, после того, как компанию раскритиковали за то, что она не смогла предотвратить распространение недостоверных данных, напоминает обозреватель британской газеты. Как отмечается в статье, в «спорных» случаях, когда недостоверность публикации, на которую отреагировали пользователи, не является очевидной, компания может отправить её на проверку в «стороннюю организацию».

Между тем, в Facebook в итоге обнаружили, что многие пользователи используют новую функцию «недобросовестно» и помечают в качестве «фейков» материалы, которые им почему-то не нравятся, продолжает автор статьи. «Если бы люди жаловались только на недостоверные материалы, эта работа была бы очень простой, — комментировала ситуацию госпожа Лайонс. — Но они же зачастую жалуются на то, с чем они просто не согласны».

По какой методике рассчитывается рейтинг благонадёжности, Лайонс в своём интервью не объяснила; вместе с тем, она рассказала, что те люди, чьи жалобы регулярно оказываются корректными, получают высокий рейтинг, а вот «недобросовестные серийные жалобщики» — напротив, низкий. Также известна цифровая «шкала» благонадёжности — это число от 0 до 1. Рейтинг позволяет Facebook правильно расставлять приоритеты: жалобы от надёжных пользователей обрабатываются в первую очередь, а претензии людей, имеющих репутацию «троллей», попадают в конец очереди, говорится в материале.

Критики Facebook утверждают, что подобная практика несправедлива, поскольку пользователям не позволяют выяснить, считают ли их «неблагонадёжными», и, если это так, оспорить подобный «ярлык», подчёркивает автор. Кроме того, по их мнению, прежде чем определять благонадёжность остальных, Facebook следует «на себя посмотреть» — ведь компания после скандала с Cambridge Analytica потеряла доверие многих пользователей.

Так, согласно опросу, проведённому компанией Business Insider Intelligence, 81% респондентов «слабо верят или вообще не уверены в том, что Facebook защищает их данные и право на личную жизнь». А согласно другому исследованию, организованному Survey Monkey совместно с Recode, взрослое население США доверяет Facebook меньше всех остальных крупных IT-компаний. «Когда Facebook составляет рейтинг пользователей по благонадёжности — это как если бы Харви Вайнштейн запустил общественную инициативу по информированию населения о сексуальном насилии», — прокомментировала ситуацию в «Твиттере» разработчик ПО и кандидат в конгрессмены США Брайанна У.

В свою очередь, социальная сеть уже заявила, что СМИ сообщали о рейтинге благонадёжности таким образом, что у публики создалось впечатление, будто оценивается их «репутация». «Гипотеза о том, что у нас есть централизованный рейтинг «репутации» пользователей Facebook просто-напросто не соответствует действительности. На самом деле мы лишь разработали процедуру для защиты от людей, которые без разбора помечают новости как «фейки» и пытаются обмануть систему. И сделали мы это для того, чтобы наша борьба с дезинформацией была как можно более эффективной», — цитирует The Times официальное заявление компании.