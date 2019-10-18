Die Welt выяснила, почему российская элита стремится в «бойцовский клуб»
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с группировкой «Исламское государство»* находится под полным контролем.
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.
В центре Барселоны прошли беспорядки после митинга сторонников независимости Каталонии, сообщает РИА Новости.
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что заморозка военной помощи Украине была в том числе связана с тем, будет ли вестись расследование против Демократической партии.
Теракт в стиле атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке был предотвращён французскими правоохранителями.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что Анкара совершила военное преступление, начав военную операцию в Сирии, поэтому Турция не может быть принята в Евросоюз.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя договорённость между США и Турцией о приостановке операции «Источник мира», заявил, что приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц.
К 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Ролланд Хеджес, агент нападающего «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова, прокомментировал дисквалификацию своего клиента на 20 матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за нарушение антидопинговых правил.
Российская гимнастка Дина Аверина признана лучшей спортсменкой Европейских игр 2019 года в Минске по версии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа в Twitter, заявив, что совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.
Директор отдела хоккейных операций клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал дисквалификацию российского форварда команды Валентина Зыкова за нарушение антидопинговых правил.
Объём производства в Нижегородской области вырос на 7% по итогам восьми месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает Newsnn.ru.
Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что 13-й и 14-й туры первенства будут посвящены памяти легендарного советского голкипера Льва Яшина.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Свердловской области, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Жители Санкт-Петербурга смогут увидеть звездопад Ориониды в ночь на 22 октября, сообщают «Невские новости».
На Северном флоте проводят контрольные занятия по итогам летнего обучения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СФ.
В Удмуртии ликвидировано восемь подпольных нарколабораторий, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
Министр энергетики США Рик Перри уведомил американского президента Дональда Трампа о намерении подать в отставку в скором времени. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.
Нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что, в отличие от форвардов Криштиану Роналду и Златана Ибрагимовича, играющих за «Ювентус» и «Лос-Анджелес Гэлакси», он не любит говорить о себе.
Председатель Нацбанка Украины Яков Смолий провёл встречу с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
В Ставропольском крае ликвидировали подпольный склад с крупной партией нелегального алкоголя, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на управление Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Шоу «Музыка в кино Карена Шахназарова: на экране и наяву» состоится 25 октября в Московском международном Доме музыки, сообщает сайт «Москва 24».
Россиянка Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Варварой Грачёвой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
В Новой Москве планируют построить электродепо «Троицкое» для будущей Коммунарской линии метро. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки рассмотрела градостроительно-земельная комиссия городского правительства под руководством мэра Сергея Собянина.
По меньшей мере 500 боевиков переброшены из сирийской провинции Идлиб в Латакию, заявили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) принял решение о переносе матча десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».
Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию на северо-востоке Сирии, а также отметили важность завязывания диалога между Анкарой и Дамаском.
Более 5,3 тыс. человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах в Калининградской области, сообщает «Янтарный край».
Правительство Севастополя предложило повысить штрафы за образование несанкционированных свалок.
В Саратовской области рассказали об увеличении общей выработки солнечной энергии на 96% в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщает kp.ru.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о возможных причинах спада в игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о возможном переходе форварда санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в миланский «Интер».
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о новом наставнике московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал RT заявление вице-президента США Майка Пенса о том, что Турция и Соединённые Штаты договорились о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Россиянка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от победы над четвёртой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
В Калининградской области вынесли приговор женщине по делу об убийстве соседа, сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области состоится эстафета «Дорогами Победы!», сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала своё поражение от россиянки Вероники Кудерметовой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.
Санкт-Петербургский СКА потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Казанский «Ак Барс» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В Тарский районный суд (Омская область) передали уголовное дело против 16 «чёрных лесорубов», сообщает Gorod55.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Тюмени перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в хищении на 46 млн рублей, сообщает Nashgorod.ru.
Договорённость между Вашингтоном и Анкарой о приостановке военной операции «Источник мира» в Сирии стала великим днём как для США и Турции, так и для всей цивилизации, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие выводы он для себя сделал после матчей с соотечественником Даниилом Медведевым.
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как обычно готовится к матчам.