Die Welt выяснила, почему российская элита стремится в «бойцовский клуб»

В России среди политической элиты очень популярны боевые искусства, однако это не потому, что главным примером является дзюдоист Владимир Путин. Как пишет Die Welt, люди занимаются единоборствами не из карьерных соображений и не потому, что это престижно, а из-за того, что жизнь в России связана с большими стрессами. Кроме того, как говорил российский президент, «слабых бьют», и именно поэтому в этом суровом мире необходимо уметь защищаться.

В России нередка ситуация, когда известные представители экономического и политического истеблишмента вызывают на дуэль своих неприятелей через видеообращения. Как пишет Die Welt, примером этому является ситуация, сложившаяся между командующим Национальной гвардией Виктором Золотовым и оппозиционером Алексеем Навальным. Однако, продолжает издание, многие представители российского истеблишмента хоть и не привлекают к себе внимания такими непривычными для западного мира экстравагантными выходками, владение каким-нибудь боевым искусством у них популярно и почётно.

«Ни в одной другой стране вы не найдёте на высоких постах в экономике и политике столько любителей единоборств, как в России. Наряду с теми, кто этого не скрывает, есть ещё много тех, кто не говорит об этом вслух», — рассказал немецкому изданию политолог Алексей Мухин, глава московского Центра политической информации.

Однако, продолжает автор статьи, даже число тех, кто этого не скрывает, даёт представление о распространении единоборств. Например, 59-летний миллиардер, главный акционер концерна «Фосагро» Андрей Гуриев занимался дзюдо и даже имеет государственные награды как тренер по этому виду спорта. А 51-летний олигарх Александр Скоробогатько владеет дзюдо и самбо. Сейчас Скоробогатько, бывший главный акционер крупнейшего в России Новороссийского морского торгового порта, ценные бумаги которого с 2007 года обращаются на Лондонской бирже, — совладелец московского аэропорта Шереметьево. Ещё один заслуженный тренер по дзюдо и самбо — Андрей Скоч, совладелец металлургического комбината и мажоритарный акционер другого крупного аэропорта.

Но не только в экономических кругах России много представителей боевых искусств. В политических кругах не менее популярны японские единоборства будо. Президент Чечни Рамзан Кадыров и его окружение любят бокс. В Москве многие обитатели политического Олимпа тоже активно занимаются боевыми искусствами. Среди них — 63-летний Юрий Трутнев: он не только страстный автогонщик, но и обладатель чёрного пояса и шестого дана по каратэ. Довольно долго Трутнев был министром природных ресурсов, заместителем председателя правительства, а потом стал полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. А ещё он с 2005 года основатель и председатель Российского союза боевых искусств.

Совместно с ним занимает эту должность и 57-летний Сергеем Кириенко, который в 1998 году недолгое время был премьер-министром. Сейчас Кириенко занимает пост заместителя руководителя администрации президента и отвечает за подготовку кадрового резерва. Что касается его спортивных достижений, то у него пятый дан по айкидо.

Но над всеми как в политическом, так и в спортивном плане стоит дзюдоист Владимир Путин, с недавнего времени обладатель девятого дана.

Однако это не любовь Путина к боевым искусствам заставляет его подчинённых тоже тренироваться. Политолог Алексей Мухин уверен, что дело совершенно в другом.

«Люди занимаются единоборствами не из карьерных соображений и не потому, что это престижно или способствует личной безопасности — у наших политиков и так есть телохранители. Люди занимаются айкидо для здоровья и в рамках борьбы со стрессом. А жизнь в России связана с большими стрессами. Это в какой-то степени можно назвать российским вариантом западного гольфа», — объясняет Мухин.

Как заключает издание, многие, как и Путин, начинали заниматься единоборствами ещё в детстве, потому что хотели научиться защищаться в этом суровом мире, поскольку, как говорил Путин, «слабых бьют», и именно это является лейтмотивом его действий по усилению ослабленного после распада СССР российского государства.

«Именно поэтому в сегодняшней России наблюдается нетипичный для XXI века тренд к усилению и возвращение к архаичным представлениям, что физическая сила имеет очень большое значение в жизни. Когда в моде боевые искусства, насилие становится более допустимым», — поясняет Лев Щеглов, член Российского психологического общества, автор серии лекций по теме «Психологический портрет российской элиты».