«Радостная встреча» может и не состояться — Guardian об участившихся призывах бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине

Пока Китай готовится к зимним Олимпийским играм — 2022 в Пекине, всё больше иностранных политиков и активистов призывают к бойкоту мероприятия из-за нарушений прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, пишет The Guardian. Отношения КНР с некоторыми крупными участниками зимних Олимпиад, вроде США и Канады, и без того напряжённые, и потенциальный отказ больших стран подорвёт шансы Пекина на «новый уровень престижа» на международной арене.

Сегодня Китай усердно готовится к зимним Олимпийским играм — 2022, которые должны будут пройти в Пекине и близлежащих городах, пишет The Guardian. На строительство новых объектов и перепрофилирование уже имеющихся было выделено $3,1 млрд, плюс $8,2 млрд — на высокоскоростную железную дорогу, которая свяжет столицу КНР с ещё одним принимающим городом, Чжанцзякоу.

Чтобы вызвать у населения интерес к масштабному мероприятию, власти предписали по меньшей мере 2 тыс. школ к концу года включить в свою учебную программу зимние виды спорта. Официальным слоганом Олимпиады в Пекине стала фраза: «Радостная встреча в чистых снегах».

Однако, как обращает внимание издание, «радостная встреча» может так никогда и не состояться, поскольку всё больше иностранных деятелей призывают к бойкоту мероприятия. Так, в октябре министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон не исключает отказ от участия в китайской Олимпиаде. Он подчеркнул, что приходит момент, когда «невозможно разделять спорт и дипломатию с политикой».

По информации газеты, в прошлом месяце более 160 правозащитных организаций направили письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с призывом «отобрать» Игры у Пекина из-за его нарушений прав человека в Синьцзяне, Тибете, Гонконге и Внутренней Монголии. Гонконгский активист Джошуа Вон также активно продвигает в таких странах, как Канада, идею о бойкоте.

Член сената США от штата Флорида Рик Скотт предложил МОК применить в отношении Пекина схожие меры, какие в 1964 году были введены против Южной Африки, — из-за апартеида ей запретили участвовать в Олимпиаде в Токио. В августе британский политик и член Межпарламентского объединения по отношениям с Китаем Йен Данкан Смит совместно с коллегами из 16 стран и представителями Европарламента призвал власти Великобритании бойкотировать Олимпийские игры в «диктаторской, агрессивной и нетерпимой» КНР.

Как объясняет The Guardian, для Пекина, который станет первым городом, который принимал у себя как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду, Игры 2022 года имеют огромное значение — «новый уровень престижа на международной арене». «Для Китая летние Олимпийские игры — 2008 были вечеринкой, когда он впервые вышел в свет. Зимняя Олимпиада — 2022, вероятно, станет посвящённым культуре спектаклем, который провозгласит Китай не только мощным экономическим двигателем, но и привлекательным центром культуры и высоких технологий», — комментирует эксперт по спортивной и рекреационной политике из Эдинбургского университета Чон У Ли.

При этом дополнительную сложность для Пекина представляет то, что речь идёт именно о зимних Олимпийских играх. В преддверии летней Олимпиады 2008 года некоторые тоже призывали к бойкоту из-за нарушений прав человека в Тибете. Но даже если бы крупные страны пошли на такой шаг, на мероприятии это особо не отразилось бы. «Слишком много стран всё равно приняли бы участие в Играх 2008 года, — считает профессор теории общества и спорта Университета Лафборо Алан Бэрнер. — В отличие от летней Олимпиады, в которой задействовано множество экономически зависимых от Китая стран, основные участники зимних Игр меньше полагаются на экономические отношения с Пекином. И если они решат бойкотировать мероприятие, мало кто останется».

Газета обращает внимание, что сегодня, в особенности на фоне пандемии коронавируса, отношения Китая с некоторыми главными участниками зимних Олимпиад, включая Канаду, США и Великобританию, находятся в самом худшем состоянии за десятилетия. Тем не менее пока Пекин, по всей видимости, решил «отмахнуться» от протестов иностранных политиков и активистов. Как заявил в сентябре представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, «пытаясь связать так называемую проблему нарушения прав человека с зимними Олимпийскими играми и оказать таким образом давление на Китай, некоторые организации делают ошибку, политизируя спортивные мероприятия».

Но, как подчёркивают эксперты, международное недовольство Пекином растёт. Сейчас уровень доверия к Китаю ниже, чем он был перед Олимпиадой 2008 года. Тогда многие надеялись, что Игры повлекут за собой либерализацию стремительно развивающейся КНР, как это произошло с Южной Кореей после Олимпиады 1988 года. «Но этот подход не сработал. С тех пор как к власти пришёл Си Цзиньпин, ситуация с нарушением прав человека существенно ухудшилась, а Китай не отвечает на обвинения и призывы изменить своё поведение. Всё это сделало бойкот подходом, набирающим всё большую популярность», — утверждает эксперт по Китаю правозащитной организации Human Rights Watch Ван Яцю.

Критики и активисты считают, что международное сообщество когда-нибудь пожалеет, что доверило проведение Олимпиады Пекину, внутренняя политика которого в последние годы вызывает всё больше обеспокоенности.

Профессор отделения политики и управления Тихоокеанского университета в Орегоне Джулз Бойкофф даже сравнил предстоящие Игры в Китае с Олимпиадой 1936 года в Берлине, когда Адольф Гитлер использовал престижное мероприятие для демонстрации нацистской пропаганды. «Кто-то даже может сказать, что в 2015 году, когда МОК выбирал Пекин в качестве места проведения Олимпиады-2022, в отношении Китая было меньше неизвестного, чем когда МОК выбирал Берлин хозяином Олимпийских игр 1936 года», — отмечает аналитик.