Fox: «талибы насмехаются над нами» — американский генерал назвал уход из Афганистана худшим стратегическим решением в истории США

Уход из Афганистана стал худшим стратегическим и тактическим решением в истории Соединённых Штатов, заявил в интервью Fox Business отставной американский генерал Майкл Макгвайр. В результате этого талибы в настоящий момент насмехаются над Америкой, посетовал он.

С нами на связи генерал Майкл Макгвайр. Сэр, Афганистан — это сейчас центр терроризма?



МАЙКЛ МАКГВАЙР, американский генерал в отставке: Да, Стюарт. Доброе утро. Это худшее стратегическое, операционное и тактическое решение в истории нашей страны со стороны главнокомандующего, который, по-моему, пренебрегает своим долгом и помощь которому оказывают министр обороны и генерал Милли. Все они должны отойти от дел. Они подвергли риску американцев, находящихся за пределами аэропорта Кабула, сдав авиабазу Баграм ещё до того, как мы смогли вытащить всех из страны.



«Талибан»* заявляет, что мы, Америка, не можем продлить наши усилия по эвакуации за пределы 31 августа. Следовательно, создаётся ощущение, что талибы выгоняют нас из города?



МАЙКЛ МАКГВАЙР: Да, именно так. Они насмехаются над нами. Как бывший командующий, я постоянно говорю людям: вы можете делегировать хоть все ваши полномочия, а вот ответственность нет. Всё это на совести президента Байдена. Это абсолютное фиаско. И я молюсь за тех 10 тысяч американцев, которых нам нужно оттуда вытащить. При этом ситуация, когда террористическая организация установила для нас крайний срок, — это не то, к чему привыкли американцы. Мы привыкли вести за собой, а при Байдене мы определённо этого не делаем.



Многие военные, которых я видел на нашем канале (Fox Business. — ИноТВ) и на Fox News, призывали к тому, чтобы американские силы действовали на опережение: прорвали кордон и организовали безопасные коридоры, чтобы афганцы и американцы, желающие выбраться оттуда, могли двинуться по этим коридорам и покинуть страну через аэропорт. Однако это требует гораздо более жёстких действий с нашей стороны. Следует ли нам это сделать? И как вы думаете, президент Байден поступит таким образом?



МАЙКЛ МАКГВАЙР: Если говорить о том, что мы должны сделать, то возможность сделать нечто подобное у нас, конечно же, есть. Поступим ли мы так? Президент Байден, похоже, был вполне рад срезать замки на тюремных камерах авиабазы Баграм и выпустить на волю более 6 тысяч самых опасных террористов, оставить границы открытыми. Знаете, Стюарт, я в Аризоне участвую в выборах в сенат, поскольку нам нужны лидеры, которые понимают: безопасность — это то, что касается каждого американца. А при Байдене у нас этого нет.



Вы в Аризоне участвуете в выборах в сенат? От какого города вы баллотируетесь?



МАЙКЛ МАКГВАЙР: Именно так. Мой соперник Марк Келли, и мне нужно, чтобы вся страна поразмыслила над тем, чтобы оказать мне помощь, и тогда у республиканцев в 2022 году будет 51-й голос (в сенате. — ИноТВ). Макгвайра в сенат!



Хорошо. Мы всё поняли. Сэр, благодарим вас за то, что сегодня пообщались с нами. Большое спасибо.



МАЙКЛ МАКГВАЙР: Большое спасибо, Стюарт. Хорошего вам дня!



Дата выхода в эфир 23 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.