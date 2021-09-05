Welt: Google заблокировал аккаунты бывшего афганского правительства для защиты данных от «Талибана»

Google заблокировал доступ к аккаунтам электронной почты бывшего афганского правительства, сообщает немецкая газета Die Welt. По данным экс-сотрудника афганского министерства, «Талибан»* пытался получить доступ к данным, которые хранятся на серверах электронной почты прежнего правительства в Кабуле, пользовавшегося поддержкой США. По мнению экспертов, если талибы получат доступ к этим данным, это может создать опасность для людей.

После того как власть в Афганистане перешла к «Талибану»*, компания Google временно заблокировала ряд аккаунтов электронной почты бывшего правительства в Кабуле, сообщает немецкая газета Die Welt. По словам бывшего сотрудника афганского министерства, «Талибан» попытался получить доступ к электронным письмам прежнего правительства, пользовавшегося поддержкой США.

«Талибан» велел ему сделать резервную копию данных, хранящихся на сервере министерства. Он не подчинился и скрылся, сказал мужчина, имя которого не публикуется в целях его защиты. В пятницу компания Google заявила, что следит за ситуацией в Афганистане и принимает меры по защите соответствующих аккаунтов.

Общедоступные данные о трафике электронной почты показывают, что около двух десятков государственных учреждений Афганистана использовали серверы Google для электронной почти, в том числе министерства финансов, промышленности, высшего образования и горнодобывающей промышленности.

Согласно этим данным, секретариат президента Афганистана также использовал Google, как и некоторые другие органы власти в стране. «Это был бы настоящий кладезь информации», — отметил эксперт занимающейся вопросами интернет-безопасности компании DomainTools Чад Андерсон. «Даже простой список сотрудников в Google-документах — это большая проблема», — отметил он, ссылаясь на сообщения о репрессиях в отношении прежних государственных служащих.

Также имеющиеся данные показывают, что услугами электронной почты Microsoft пользовались несколько правительственных учреждений Афганистана, например, Министерство иностранных дел и канцелярия президента. Однако в действительности неясно, предпринимает ли компания, занимающаяся разработками программного обеспечения, меры для предотвращения попадания данных в руки талибов, подчёркивает издание. Компания Microsoft давать комментарии по этому поводу отказалась.

По мнению эксперта Андерсона, созданная Соединёнными Штатами ИТ-инфраструктура имеет важное значение для «Талибана». Информация, которая там хранится, «вероятно, намного ценнее для нового правительства, чем старые вертолёты», заключает Die Welt, цитируя слова специалиста.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.