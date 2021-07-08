Washington Post: эксперты предрекли провал искам Трампа против технологических гигантов

Дональд Трамп подал в суд на Facebook, Google и Twitter, которых он среди прочего обвиняет в нарушении свободы слова. Однако многие юристы сходятся во мнении, что инициатива бывшего президента является «пиар-акцией» и не увенчается успехом, сообщает The Washington Post.

Дональд Трамп подал коллективные иски против Facebook, Google и Twitter. Его решение «обострило» давнюю борьбу бывшего президента с компаниями, которые заблокировали его аккаунты на своих платформах, пишет The Washington Post.

«Мы призываем остановить теневую блокировку. Мы требуем прекратить подавления и внесения в чёрный список, изгнания и отмены, о которых вам хорошо известно», — заявил Трамп, выступая на пресс-конференции.

Эксперты раскритиковали иски экс-главы Белого дома и предрекли, что их едва ли ждёт успех в суде. Тем не менее инициатива наверняка встретит поддержку среди самых ярых сторонников Трампа, которые с давних пор обвиняют владельцев соцсетей в несправедливом отношении к консерваторам, считает издание.

В исках утверждается, что компании нарушили права Трампа, гарантированные первой поправкой конституции США, когда приостановили действие его учётных записей. В документах также подчёркивается, что Facebook, Twitter и YouTube, принадлежащие Google, должны считаться не частными фирмами, а «государственными субъектами».

Кроме того, юристы экс-президента призывают отменить многолетний закон об интернете, также известный как параграф 230. Он защищает технологические компании от судебных исков, связанных с решениями о модерации контента, поясняет издание.

Профессор юридического факультета Университета Санта-Клары в Калифорнии Эрик Голдман сказал изданию, что десятки подобных исков уже потерпели провал в американском суде. По его мнению, Трамп «ведёт стандартную медиаигру». «Это вписывается в более широкую картину, когда бывший президент начинает тяжбы, а затем не прилагает особых усилий для их развития», — полагает эксперт.

Заместитель директора Центра бизнеса и прав человека Стерна Нью-Йоркского университета Пол Баррет назвал иски бывшего американского лидера «мертворожденными» . «Трамп совершенно неверно трактует первую поправку, — заявил он The Washington Post. — Фактически Facebook и Twitter сами имеют право на свободу слова в соответствии с первой поправкой, чтобы определять, какие высказывания их платформы транслируют и продвигают — и это право включает исключение пользователей, подстрекающих к насилию, как это делал Трамп в связи с беспорядками в Капитолии 6 января».

Эксперты по правовым вопросам считают, что призыв Трампа приравнять компании к «государственным субъектам» также вряд ли увенчаеся успехом. «Тот факт, что кто-либо получает выгоду от федерального закона, не превращает их в федеральное правительство, — рассуждает профессор права в Университете Вандербильта Брайан Фицпатрик. — Все мы в какой-то момент получаем выгоду от законов, и это не превращает нас в федеральное правительство».

Директор Центра технологий и инноваций либертарианской группы Competitive Enterprise Institute Джессика Мелугин предположила, что иски Трампа являются всего лишь «пиар-ходом». «Эти социальные сети — частная собственность, а не государственная городская площадь, и первая поправка даёт им право не предоставлять слово третьим лицам», — сказала она.

В январе Twitter навсегда заблокировал учётную запись Трампа, сославшись на риск обострения насилия после нападений на Капитолий. Facebook заморозил аккаунт бывшего президента на два года и заявил, что восстановит его только в случае «снижения риска для общественной безопасности», напоминает The Washington Post.

Трамп не скрывает, что судебные иски стали ответом на эти блокировки. «Конечно, нет лучшего доказательства того, что технологические гиганты вышли из-под контроля, чем тот факт, что они забанили действующего президента Соединённых Штатов в начале этого года, — сказал он на встрече с журналистами. — Если они могут поступить так со мной, то они могут поступить так с кем угодно».

Но даже до этой «драматической отповеди» Трамп критиковал владельцев социальных сетей за то, что они якобы цензурировали его и других консерваторов. Ещё два года назад он упрекал технологических гигантов за «чудовищную предвзятость» и подавление его сторонников. Более того, в то время его администрация даже запускала кампанию по сбору свидетельств политической ангажированности Facebook и Twitter, обращает внимание издание.

Между тем республиканцы в палате представителей также усилили наступление на технологических гигантов на фоне двухпартийных усилий по пересмотру законов о конкуренции. Они выпустили план, призывающий к переписыванию параграфа 230 и ускорению судебного рассмотрения антимонопольных дел, заключает The Washington Post.