Fox News: не «Американский психопат», но близко — «жуткая» пресс-конференция Байдена озадачила Twitter

На последней пресс-конференции президент США Джо Байден «вёл себя странно, неоднократно склонялся над трибуной и шёпотом отвечал на вопросы репортёров», пишет Fox News. Такой формат выступления вызвал оживлённое обсуждение в Twitter, пользователи которого нашли поведение главы Белого дома «жутковатым».

Президент США Джо Байден стал главной темой оживлённого обсуждения в Twitter из-за своего недавнего «жутковатого» выступления на пресс-конференции, сообщает Fox News.

Глава Белого дома встретился с журналистами в четверг 24 июня и прокомментировал новость о том, что группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий, наконец, пришла к предварительной сделке о законопроекте по развитию инфраструктуры. На протяжении пресс-конференции, по словам канала, президент «вёл себя странно, неоднократно склонялся над трибуной и шёпотом отвечал на вопросы репортёров».

В своём Twitter консервативное издание Townhall опубликовало видео с подборкой отрывков из озадачившего некоторых выступления Байдена, и хэштег «Жуткий Джо» приобрёл большую популярность на платформе. Необычное поведение лидера не преминули отметить и некоторые конгрессмены, включая членов палаты представителей республиканцев Энди Биггса от Аризоны и Клодию Тенни от Нью-Йорка.

Townhall: «На прошлой неделе Джо Байден резко разговаривал с журналистами. Теперь он им шепчет».

В ролике видно, как, отвечая на вопрос о том, что он скажет семьям, ждущим вспомогательных выплат, предложенных в рамках ещё одного законопроекта, который не поддерживают республиканцы, Байден склоняется над трибуной и шепчет: «Я предоставил им уже 1,9 триллиона долларов. Поэтому на этой неделе они получат по почте чеки на обеспечение детей… Я составил законопроект об окружающей среде… Платите им больше. Преимущество теперь на стороне работников, вот что сейчас происходит».

«Выражение «Жуткий Джо» только что приобрело новый смысл», — прокомментировал Биггс. «Жутче жуткого. Кошмар!» — написала на своей странице в Twitter Тенни.

Выступление Байдена даже заставило старшего редактора Townhall Мэтта Веспу вспомнить фильм «Американский психопат» и его главного героя: «Жутко — не как Патрик Бэйтмен с его «я съем твои мозги», но близко». «Что я только что посмотрела?» — задалась риторическим вопросом ведущая Fox News Кейли Макэнани. А обозреватель Кэйлеб Хауи признался, что на такое вообще «больно смотреть».

Как напоминает канал, на прошлой неделе Байден также столкнулся с негативной реакцией из-за своего поведения на пресс-конференции. Общаясь с журналистами после встречи с президентом России Владимиром Путиным, глава Белого дома резким тоном заявил, что корреспондент CNN Кейтлен Коллинс «работает не в той сфере», потому что она упорно расспрашивала, как Байден может быть «уверен», что Москва «изменит своё поведение».