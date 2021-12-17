БЕЛТА: польский солдат попросил убежища в Белоруссии

15:36
Гинцбург рекомендовал придерживаться прежней стратегии вакцинации при омикроне
Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что будет рекомендовать при омикрон-штамме коронавируса прежнюю стратегию вакцинации и ревакцинации.
15:35
Ваноли ответил, готов ли к давлению со стороны СМИ на посту тренера «Спартака»
Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос, готов ли он к давлению со стороны прессы.
15:35
Аналитики заявили о росте цен на студии в новостройках в России в 2021 году
Квадратный метр студий в новостройках России в III квартале 2021 года подорожал на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и достиг 141,7 тыс. рублей.
15:32
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом
В Ульяновской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с коронавирусом.
15:32
Путин назвал очевидным быстрое распространение омикрон-штамма коронавируса
Президент России Владимир Путин отметил, что омикрон-штамм коронавируса быстрее распространяется, это уже очевидно.
15:32
Глава ЦБ заявила, что предприятия вынуждены повышать зарплаты «двузначными темпами»
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что всё больше предприятий вынуждены повышать зарплаты «двузначными темпами» для удержания работников.
15:30
Резиденты технополиса «Москва» создадут сотни новых рабочих мест
Семь компаний-резидентов технополиса «Москва» в 2021 году ввели в эксплуатацию производственные объекты в Печатниках — это позволит создать около 900 рабочих мест.
15:29
Ваноли: не могу сказать, сколько проработаю в «Спартаке»
Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от своей работы в российском клубе.
15:28
Суд Киева отказал в отмене домашнего ареста Медведчуку
Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.
15:25
Путин призвал россиян не пренебрегать советами эпидемиологов в новогодние праздники
Президент России Владимир Путин попросил граждан в период новогодних праздников прислушиваться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их в условиях распространения COVID-19.
15:25
Диетолог Дианова дала советы по питанию в новогодние праздники
Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.
15:21
В ЯНАО местами ожидаются морозы до -47 ˚С в выходные
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) местами ожидаются сильные морозы в выходные.
15:20
Капелло: уверен, Ваноли приложит все силы, чтобы вписать своё имя в историю «Спартака»
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли наставником московского «Спартака».
15:20
Путин заявил о готовности России предоставить «Спутник Лайт» другим странам
Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.
15:18
Названы популярные направления для новогодних корпоративов
В пресс-службе сервиса Tvil.ru назвали популярные направления для новогодних корпоративов.
15:18
РФПИ сообщил об эффективности «Спутника Лайт» в качестве бустера против омикрон-штамма
Использование препарата «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки от коронавируса значительно увеличивает эффективность против штамма «омикрон».
15:15
Путин заявил, что последствия распространения омикрон-штамма пока непонятны
Президент России Владимир Путин заявил, что последствия распространения омикрон-штамма коронавируса пока непонятны.
15:14
В Удмуртии зарегистрировали 107 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии зарегистрировали 107 случаев коронавируса за сутки.
15:13
Глава Минобороны Польши Блащак рассказал о пропавшем на границе с Белоруссией солдате
Польский военнослужащий, который запросил убежище в Белоруссии, имел серьёзные проблемы с законом и уволился из армии, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
15:07
РФПИ: «Спутник V» показал высокую нейтрализующую способность против омикрон-штамма
Российская вакцина «Спутник V» показала высокую нейтрализующую способность против омикрон-штамма коронавируса в ходе лабораторного исследования.
15:06
Горшков признался, что ФФККР не имеет сведений о состоянии здоровья Тарасовой
Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков затруднился ответить на вопрос о состоянии здоровья заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
15:01
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Ростовской области зафиксировали 646 случаев COVID-19 за последние сутки, из больниц выписали 1025 человек.
15:00
Россия предложила НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов
Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Чёрном и Балтийском морях.
15:00
В Татарстане подтвердили 108 случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане подтвердили 108 случаев коронавируса за последние сутки.
14:57
В Свердловской области зарегистрировали 629 случаев коронавируса за сутки
В Свердловской области зарегистрировали 629 случаев коронавируса за последние сутки.
14:57
Путин призвал не проедать получаемый бизнесом денежный поток
Президент России Владимир Путин заявил, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать.
14:56
В Пермском крае выявили 652 случая коронавируса за сутки
В Пермском крае выявили 652 случая коронавируса за последние сутки.
14:55
В Ставропольском крае подтвердили 460 случаев коронавируса за сутки
В Ставропольском крае подтвердили 460 случаев коронавируса за последние сутки.
14:54
Губерниев: может, Ваноли чему-то и научился у Конте
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение итальянского специалиста Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».
14:54
В Омской области выявили 549 случаев COVID-19 за сутки
В Омской области выявили 549 случаев коронавируса за сутки. Из новых заболевших дома лечатся 427 человек.
14:51
Путин призвал активнее работать с ВОЗ
Президент России Владимир Путин призвал активнее работать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
14:50
Путин рассказал об эффективности «Спутника V» против омикрон-штамма
Президент России Владимир Путин рассказал об эффективности вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса.
14:46
Замглавы МИД Рябков заявил об опасной черте в отношениях России и США
В рамках прошедших контактов между представителями Москвы и Вашингтона внимание американской стороны было обращено на то, что межгосударственные отношения подошли по вине США к опасной, критической черте, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
14:45
Россия предложила США не проводить учения с отработкой применения ядерного оружия
Россия предложила США в рамках проекта договора о гарантиях безопасности не проводить военные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия.
14:45
Самедов — о жеребьёвке Лиги наций: сборной России досталась интересная и проходимая группа
Экс-футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций для национальной команды страны.
14:40
Замглавы МИД России Рябков заявил о предложении Вашингтону провести переговоры в Женеве
В Москве готовы незамедлительно начать переговоры с американской стороной — Россия уже предложила в качестве площадки Женеву, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
14:37
Путин заявил о необходимости доработки проекта о QR-кодах в общественных местах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости доработки законопроекта о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции.
14:35
Губерниев: очень переживаю за здоровье Тарасовой
Известный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал здоровья заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой, которая была госпитализирована по состоянию здоровья.
14:33
В России проверяют все вакцины на эффективность против «омикрона»
Все российские вакцины от коронавирусной инфекции проверяют на эффективность против штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
14:26
Мурашко заявил, что Россия полностью не вышла из четвёртой волны COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Россия ещё полностью не вышла из четвёртой волны коронавируса.
14:21
Россия предложила США взять обязательства не развёртывать ядерное оружие вне своих территорий
Россия и США в рамках проекта договора о взаимных гарантиях безопасности обязуются не развёртывать ядерное оружие вне своих территорий, вернуть уже находящееся вооружение за её пределами.
14:21
Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков
Государственная дума России на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).
14:15
Мурашко: в России нет пациентов с «омикроном» в тяжёлом состоянии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в России нет пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, в тяжёлом состоянии.
14:12
Глава Минтруда заявил об отсутствии планов по ежегодной новогодней выплате пенсионерам
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил об отсутствии в настоящее время планов вводить ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам.
14:08
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2»
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2».
14:06
В ФФККР заявили, что не получали предложения о переносе финала Гран-при в Россию
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков оценил решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказаться от проведения финала Гран-при в сезоне-2021/22.
14:01
Песков допустил возможность диалога Илона Маска с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что товары компаний американского миллиардера Илона Маска пока не представлены на отечественном рынке, но допустил, что ситуация может поменяться.
13:51
Ваноли признался, что хотел бы повторить путь Карреры в «Спартаке»
Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что общался с бывшим наставником команды Массимо Каррерой относительно работы в российском клубе.
13:51
МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности
Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
13:48
Глава РАН не исключил появление «омикрона» в результате испытания лекарств от COVID
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что омикрон-штамм коронавируса мог появиться в результате испытания препаратов от дельта-варианта.