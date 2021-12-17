БЕЛТА: польский солдат попросил убежища в Белоруссии

Военнослужащий вооружённых сил Польши попросил политического убежища в Белоруссии. Как передаёт БЕЛТА, на данный поступок военного толкнуло несогласие с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами.

Польский военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии. Об этом порталу БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

«16 декабря в 17:50 вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооружённых сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища.