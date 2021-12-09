Росчерком пера в охотничьей резиденции — Independent напомнила, как похоронили СССР

Когда Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич 8 декабря 1991 года собрались в Беловежской пуще, судьба огромной страны висела на волоске. Как передаёт The Independent, росчерком пера они тогда нанесли смертельный удар по СССР, породив такую мощную взрывную волну, что она и спустя много лет вызывает серьёзный резонанс.

Когда руководители трёх республик Советского Союза собрались 8 декабря 1991 года в уединённом охотничьем доме, судьба огромной страны висела на волоске. Как пишет The Independent, росчерком пера они нанесли смертельный удар по СССР, породив такую мощную взрывную волну, что она и 30 лет спустя вызывает серьёзный резонанс.

Как отмечает издание, в соглашении, подписанном в резиденции Вискули в Беловежской пуще, было заявлено, что «СССР прекращает своё существование как субъект международного права и как геополитическая реальность». Возглавлявший в то время Белоруссию Станислав Шушкевич с гордостью говорит о заключении этого соглашения. Подписанный им вместе с российским руководителем Борисом Ельциным и главой Украины Леонидом Кравчуком документ он назвал «дипломатическим шедевром».

Михаил Горбачёв в своих мемуарах с горечью писал о заключённом в 1991 году соглашении, которое обрекло на неудачу его попытки спасти СССР от распада путём подписания нового союзного договора между советскими республиками, начатые несколькими месяцами ранее.

«То, что они сделали столь поспешно и тайно в Беловежской пуще, было подобно сговору с целью убийства раненого, но ещё живого человека путём его расчленения. Жажда власти и личные интересы возобладали над всеми правовыми аргументами и сомнениями», — написал Горбачёв.

Однако для Шушкевича, отмечает издание, это не было никакой трагедией.

«Мы решили закрыть тюрьму народов, — сказал он. — Нам не о чем было жалеть».

По словам Шушкевича, он и остальные руководители не видели смысла в попытках Горбачёва удержать вместе остальные 12 республик. Прибалтийские республики Латвия, Литва и Эстония уже отделились, а неудачный августовский путч против Горбачёва, устроенный сторонниками жёсткой линии из КПСС, подорвал его авторитет и подтолкнул другие республики к борьбе за независимость.

«Все версии союзного договора сводились к восстановлению старых порядков или к предложению Горбачёва о новой структуре, в которой он остался бы руководителем», — сказал Шушкевич.

Горбачёв обвинил своего врага Ельцина в том, что именно он стал инициатором развала Советского Союза, пытаясь стать хозяином Кремля, однако некоторые участники встречи в Беловежской пуще указывали, что руководитель Украины Кравчук сыграл решающую роль. За неделю до заключения Беловежских соглашений Кравчука избрали президентом Украины в ходе голосования, участники которого также подавляющим большинством высказались за независимость от Москвы. На переговорах в охотничьей усадьбе Кравчук занял жёсткую позицию, отвергнув все модернизированные версии Советского Союза.

«Великая империя, ядерная сверхдержава распалась на независимые страны, которые получили возможность сотрудничать настолько тесно, насколько хотели, и при этом не было пролито ни капли крови», — рассказал Шушкевич.

Однако, отмечает издание, кровь прольётся позже, в ходе многочисленных столкновений на территории бывших советских республик, некогда находившихся под жёстким контролем Москвы, и одним из самых смертоносных конфликтов станет тот, который начался на востоке Украины в 2014 году.