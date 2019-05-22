1+1: вандалы распилили танк и пушку на днепровском острове Славы

В Полтавской области неизвестные распилили танк и пушку, а также повредили монумент на острове Славы на Днепре. Как передаёт «1+1», в полиции заявили, что ищут воров, однако это будет проблематично, поскольку неизвестен даже месяц совершения акта вандализма.

Остров для похитителей лома. В Полтавской области неизвестные распилили танк и пушку, которые стоят на острове Славы посередине Днепра. Они хотели завалить и монумент высотой в десятки метров, однако даже профессиональные резаки похитителей с этим металлом не справились. То, что могли отрезать от боевой техники, вывезли с острова. Поймали ли уже похитителей и как теперь будут восстанавливать мемориал — выяснял Антон Страшко.

МУЖЧИНА: Шок, других эмоций нет. Просто шок, потому что это не люди.

Житель Горишних Плавней Роман идёт по острову Славы, на котором по несколько раз в год бывал ещё с детства. Сейчас он его не узнаёт: срезаны цепи ограждения, повреждена памятная плита, изуродованы танк и пушка.

МУЖЧИНА: Плавился металл. Это чем работали? Насколько это профессионально всё.

Роман говорит, что раньше местная власть следила за мемориалом, и ещё в прошлом году все памятники были целы.

МУЖЧИНА: Всё это красилось, приводилось в порядок, поддерживалось к 9 Мая. Вот так мы это видим. Вот он был полностью целым. Были катки, были траки, всё на месте.

Краевед Сергей показывает фотографии, сделанные в 70-е годы прошлого века. На остров между двух берегов Днепра привозят танк и пушку на понтонах. Военная техника вместе с высоким монументом, который видно из города, — это мемориал, память о погибших в боях за Днепр.

СЕРГЕЙ ЕРЕМЕЕВ, краевед: В 1943 году именно с этого острова происходило форсирование Днепра. Был плацдарм на той стороне. Очень кровавые события, считают, что около 60 тысяч погибших.

АНТОН СТРАШКО, корреспондент: До острова Славы на Днепре, где находится мемориал, можно добраться либо по льду зимой, либо на лодке летом.





Самый большой вопрос, который возникает у местных активистов: как злоумышленники смогли вывезти с острова то, что украли, поскольку поднять даже одну деталь очень тяжело.

МУЖЧИНА: Просто интересно, как это сдвинуть с места.

Роман допускает, что похитители использовали профессиональное оборудование для резки металла. Они пытались повалить даже монумент, но он устоял.

МУЖЧИНА: Он очень проблематично режется, и у них просто газорез не потянул. Вопрос даже не в том, кто и как, вопрос в том, что это память.

Мимо острова постоянно проплывают не только местные жители, но и полицейские. Они говорят, что тоже не видели, кто именно разграбил остров.

МУЖЧИНА: В это время нас здесь не было.

В полицию с заявлением обратились рыбаки месяц назад. Теперь следователи ищут воров.

ЮРИЙ СУЛАЕВ, пресс-секретарь полиции: У нас есть несколько версий относительно времени кражи, поскольку мы получили эту информацию в начале апреля. Мы допускаем, что могли украсть в зимний период и перетащить по льду.

В то, что украли местные, жители Горишних Плавней не верят. В пунктах приёма металла все бы опознали, откуда металл, однако если распиленное на части найдут, то восстановить всё будет крайне сложно.

Из Полтавской области Антон Страшко, Павел Горицко и Олег Усенко, ТСН, «1+1».

Дата выхода в эфир 21 мая 2019 года.