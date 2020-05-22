SRF: антисанитария и эксплуатация — Берлин вступился за рабочих-мигрантов на мясокомбинатах

Рабочие-мигранты на немецких скотобойнях вынуждены трудиться в ужасных условиях, сообщает SRF. Румыны и поляки проживают в тесноте в ветхих общежитиях, из-за чего заражаются коронавирусом. При этом больных заставляют работать дальше. В связи с происходящем в Берлине решили ужесточить законы по защите гастарбайтеров, рассказывает швейцарский телеканал.
А теперь о Германии. Там сегодня правительство неожиданно приняло жёсткие законы в отношении мясной промышленности. О проблемах в этой сфере известно уже многие годы, но теперь из-за коронавируса этой теме вновь уделили внимание. Дело в том, что несколько сотен работников в различных предприятиях заболели. Скотобойни превратились в настоящие центры распространения коронавируса. О причинах происходящего в сюжете нашего немецкого корреспондента Беттины Рамзайер.
Они приехали сюда из Румынии или Польши, выполняют тяжелую работу по 16 часов в день без постоянного трудоустройства. Дешёвая рабочая сила в немецких мясокомбинатах. Сегодня министр труда Германии от партии СДПГ Хубертус Хайль назвал это «эксплуатацией».
ХУБЕРТУС ХАЙЛЬ, министр труда Германии:Для нас в Германии неприемлема бизнес-модель, которая способствует эксплуатации людей и распространению пандемии.
Эпидемия коронавируса пролила свет на сферу мясной промышленности в Германии. В нескольких скотобойнях коронавирусом заразились сотни работников. Проблема заключается в недостатке гигиены в мясокомбинатах, но главным образом в жилых помещениях. Работники живут в тесноте в ветхих общежитиях. Держать дистанцию невозможно. Профсоюзы предъявляют серьёзные обвинения.
ОРТВИН БИКХОВЕ-СВИДЕРСКИ, председатель объединения немецких профсоюзов в Косфельде: Ситуация ужасная и тяжёлая <…> Условия работы очень скверные. Часто сообщают о том, что заболевшие работники продолжают выполнять тяжёлый физический труд.
ХУБЕРТУС ХАЙЛЬ:Речь идёт не о единичных случаях. Это структурные проблемы, поэтому необходимо действовать на законодательном уровне, чтобы основательно подойти к решению ситуации. И это в первую очередь касается того беспредел с договорами подряда, то есть конструкциями с суб-суб-суб-подрядчиками.
Такие договоры подряда теперь буду запрещены. Мясокомбинаты будут обязаны напрямую принимать людей на работу, и теперь не смогут перекладывать ответственность на подрядчиков. Если бундестаг одобрит закон, он вступит в действие со следующего года вместе. Также будут введены контроль и высокие штрафы. Мясная промышленность опасается, что окажется в невыгодном положении по отношению к зарубежным конкурентам. А они очень сильные. В прошлом году на массовой продаже дешёвого мяса они заработали почти €50 млрд. Гарантировано, что принятию запланированного закона будет оказываться сопротивление.
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