NI: «враждебны к свободным странам» — Помпео заложил основы для «холодной войны 2.0» с Китаем

Госсекретарь Майк Помпео назвал Китай «враждебным к свободным странам» государством, которое является полным антиподом США, пишет The National Interest. По его словам, Вашингтон значительно недооценил этот «жестокий, авторитарный, коммунистический режим», понадеявшись на то, что благодаря торговле и дипломатическим контактам Пекин со временем разделит американские ценности.

Госсекретарь Майк Помпео осудил Китай, назвав его «враждебным к свободным странам» государством, а также попытался выставить Пекин в качество антипода США, пишет The National Interest.

Напряжённость в отношениях между США и Китаем достигла крайней степени в ходе пандемии коронавируса. В своей речи в среду Помпео рассказал о своём видении глобального противостояния между двумя принципиально разными обществами — китайским и американским.

«С 1949 года Китаем правит жестокий, авторитарный, коммунистический режим, — заявил он. — Мы сильно недооценили степень идеологической и политической враждебности Пекина к свободным странам. Теперь это начинает осознавать весь мир».

По его мнению, учитывая, что внимание всего мира приковано к пандемии коронавируса, он «рискует упустить более широкий контекст той проблемы, которую представляет собой Коммунистическая партия Китая».

Свидетельством роста напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином стала недавняя угроза Китая ввести санкции против американских законодателей за попытку засудить китайское правительство за пандемию. При этом правоохранительные органы США обвинили китайских хакеров в кибератаках на американских исследователей.

Тем не менее госсекретарь заявил о существовании более глубоких проблем в двусторонних отношениях, указав на то, что «природа режима не нова». «На протяжении нескольких десятилетий мы считали, что режим начнёт больше походить на нас из-за торговли, научных обменов, дипломатических контактов, а также вступления Китая в ВТО в качестве развивающейся державы, — отметил политик. — Но этого не произошло».

При этом Помпео обвинил гендиректора ВОЗ доктора Тедроса Аданома Гебреисуса в «нетипично тесных связях с Пекином», которые «начались задолго до нынешней пандемии». Ранее администрация Трампа обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе, намекнув также, что болезнь на самом деле вырвалась из уханьской лаборатории. Кроме того, Вашингтон не стал исключать, что в сокрытии улик Китаю помогла ВОЗ.

В ходе своего выступления госсекретарь также обрушился с критикой на ВОЗ за то, что организация не допустила к участию в группе экспертов в области здравоохранения представителей Тайваня — чем затронул очень чувствительную для Пекина тему.

Пекин рассматривает остров как свою отколовшуюся со времён окончания гражданской войны провинцию, которая должна воссоединиться с материком, в то время как правящая партия Тайваня склоняется к независимости.

«Демократический процесс на Тайване превратился в образец для всего мира, — сообщил Помпео. — Несмотря на значительное давление извне, Тайвань мудро предоставил людям право голоса и выбора».

Тем не менее Помпео не стал менять политику по отношению к острову. США признают китайскую позицию, что «есть только один Китай, а Тайвань — это часть Китая». Вашингтон официально не признаёт Тайвань как государство, однако поддерживает тесные неформальные связи с местным правительством и выступает против попыток насильственной смены там власти.

«Президент говорил о том, как мы ответим на действия Китая, а также о том, что он начал думать, как можно ответить на бедствие, которое свалилось на мир в результате действий КПК, — отметил Помпео. — Я не хочу бежать впереди него в плане анонсирования ответных мер, но вы уже можете видеть их контуры».