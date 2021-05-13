Fox News: вице-губернатор Техаса рассказал о «катастрофе», устроенной администрацией Байдена на границе США

Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что ситуация на границе находится у них под контролем, передаёт Fox News. Однако вице-губернатор приграничного штата Техас Дэн Патрик в интервью телеканалу заявил, что на самом деле Америка столкнулась с катастрофой, созданной нынешним руководством Соединённых Штатов.

С нами на связи вице-губернатор Техаса Дэн Патрик. Дэн, сейчас границу пересекают не только венесуэльцы, но и осужденные убийцы, растлители малолетних. Однако администрация Байдена заявляет, что у нас всё под контролем.



ДЭН ПАТРИК, вице-губернатор Техаса: Да, это необъяснимо. Если, конечно, вы не согласны с тем, что они точно разбираются в происходящем и хотят, чтобы всё именно так и происходило. Только таким образом это можно объяснить.



Они не могут быть настолько неосведомлёнными. Они всё видят, но просто не хотят этого признавать.



Лора, только представьте себе. Сегодня мне сообщили, что около 60 процентов людей, которые проходят через маленький, очень узкий сектор Дель-Рио, — это выходцы из Венесуэлы. 60 процентов!



Эти люди летят из Венесуэлы в Мексику: в Мехико, Канкун или Монтерей. А затем едут к нам на автобусе. Так что мы сейчас столкнулись с абсолютно иным классом людей, набором людей: некоторые из них — отнюдь не все — гораздо лучше одеты, другие же — нет. Однако речь идёт о более образованных людях, которые бегут из своей страны.



Вместе с ними прибывают и другие. Так, на этой неделе мы также поймали выходцев из Южной Африки, Гаити, Узбекистана. Лора, сейчас люди приезжают буквально со всего света.



А чего им не ехать?



ДЭН ПАТРИК: Чего им не ехать?



Да, чего им не ехать? Это крайне комичная ситуация.



ДЭН ПАТРИК: А ведь всё потому, что администрация Байдена говорит: «Приезжайте».



Мы слышим от людей в Новом Орлеане… Сейчас про это был репортаж Реймонда. Так вот люди на улицах Нового Орлеана спрашивают: а как насчёт американского народа?



ДЭН ПАТРИК: Да, как насчёт нас?



Мы, конечно, не лишены чувств и переживаем за всех, однако у нас прямо сейчас есть американская проблема — речь о том, что происходит сейчас с этими смехотворными, затянувшимися ответными мерами на пандемию, а также с детьми, которых не пускают в школу. А теперь к нам ещё съедутся все народы и просто обоснуются здесь.



ДЭН ПАТРИК: До конца сессии (конгресс Техаса. — ИноТВ) осталось всего три недели. Сегодня у нас состоялась встреча с законодателями. И могу сейчас вам сказать, что мы собираемся вкладывать гораздо больше денег в безопасность наших границ.



Мы уже тратим около 400 миллионов долларов в год из денег наших налогоплательщиков на защиту Техаса и Америки в целом от приезжающих к нам преступников. А ведь этих расходов можно было бы избежать.



Мы собираемся значительно расширить реализуемые нами усилия. На границах будет больше личного состава и больше оборудования. Мы в Техасе будем делать всё, что в человеческих силах, поскольку пограничники уже деморализованы. Они теперь заботятся о семьях…



Да, они, как полиция.



ДЭН ПАТРИК: …и не выполняют свою работу, суть которой — не пускать людей в нашу страну. Шериф города Дель-Рио завален работой, его тюрьмы переполнены. Это катастрофа, созданная администрацией Байдена.



Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.