Генерал НАТО: Россия не разделяет западных ценностей, поэтому недовольна нынешним миропорядком

Россия не разделяет западных ценностей, именно поэтому она недовольна текущим миропорядком и проводит по отношению к НАТО политику конфронтации, заявил глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Как сообщает Prague Daily Monitor, c этим заявлением чешский генерал выступил на конференции НАТО в Праге.

Павел отнёс Россию к одной из двух самых серьёзных угроз для НАТО. И, по его мнению, членам альянса следует держаться вместе и работать над военными средствами сдерживания.

«Россию удручает то, что текущий мировой порядок зиждется на либеральных демократиях западного типа, и она хочет изменить это, чтобы он больше совпадал с её национальной моделью общества», — считает генерал.

Он также заявил, что Россия сосредоточила свои усилия на гибридных инструментах, главным образом распространяя пропаганду в «традиционных СМИ» и соцсетях.

«Россия хочет изменить то, как страны Запада воспринимают НАТО, её цели и действия, — убеждён Петр Павел.

Общественность привыкла воспринимать новости через заголовки и короткие сообщения, поэтому «искусственно созданная информация может показаться правдивой», сказал он.

По словам генерала, распространению дезинформации помогает то, что западные общества, в отличие от российского, являются открытыми, и содержание получаемых людьми новостей никак не контролируется.

Между тем Петр Павел отметил, что в долгосрочной перспективе в открытом обществе, хотя оно и более уязвимо, жить будет лучше, поскольку оно заботится о соблюдении ценностей и принципов. По мнению чешского генерала, Североатлантическому альянсу следует удерживать это преимущество.

Он также добавил, что НАТО должно усилить сплочённость, которую стремится разрушить Москва, и укрепить совместную оборону, в частности, выполняя обязательство тратить как минимум 2% ВВП на оборону.

«Мы подаём нашим противникам сигнал о том, что агрессия им дорого обойдётся и вряд ли увенчается успехом», — подчеркнул Петр Павел.

По его мнению, усиление присутствия НАТО в Прибалтике и на Чёрном море также должно произвести на Москву сдерживающий эффект.

«Если бы Россия не вторглась в Приднестровье, Грузию и на Украину, поправ все международные стандарты, НАТО не стало бы усиливать своё военное присутствие на восточных и южных флангах», — заявил Петр Павел.