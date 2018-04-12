Столтенберг: НАТО не изменит своего курса в отношении России, пока Москва не пойдёт на «уступки»

Страны НАТО не выведут войска из Восточной Европы и не снимут санкции против России, до тех пор пока Москва «не изменит своё поведение» во внешней политике и не «пойдёт на уступки», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Süddeutsche Zeitung. В то же время НАТО «не хочет холодной войны» и стремится к «диалогу с Москвой», поскольку без этого решение спорных вопросов с Кремлём невозможно, подчеркнул политик.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Германию более активно участвовать в деятельности альянса, сообщает Süddeutsche Zeitung. «Другие страны хотят, чтобы Берлин усилил свою ключевую роль. Из-за масштаба своей экономики и своего политического значения Германия несёт особую ответственность», — заявил генсек. «После нескольких лет спада в 2017 году немецкие расходы на оборону выросли почти на 6%», — отметил Столтенберг, призвав правительство Германии «продолжить этот курс». «Я рассчитываю на Германию. Мы живём в нестабильном мире и сталкиваемся с новыми опасностями, и на них следует иметь ответы», — подчеркнул политик.

Несмотря на имеющиеся трудности, Столтенберг высоко оценил вклад Германии в военные операции НАТО. «Я встречался с немецкими солдатами во многих миссиях, например в Афганистане, Косово, Литве. Эти войска хорошо вооружены, солдаты хорошо обучены и высокопрофессиональны», — рассказал генсек. По его словам, «важно и дальше показывать Москве, что, если Россия будет себя вести так, как в Крыму, будет осуществлять кибератаки и нарушать международные нормы, это будет иметь последствия».

«Мы видим страну, которая сильно вооружилась. Мы видим страну, которая напала на Украину и задействовала свои войска в Молдавии и Грузии вопреки воле этих стран. Москва поддерживает режим Асада в Сирии. Мы регистрируем кибератаки, в том числе и на немецкую правительственную сеть. И это ещё не всё, что вызывает беспокойство: Россия модернизирует свой ядерный арсенал. Порог его использования становится всё выше», — продолжил Столтенберг.

Разместив свои войска на границе НАТО и введя санкции, члены альянса дали «соответствующий оборонительный ответ». Отказ от этого курса будет зависеть от «уступок с российской стороны». «До тех пор пока Россия не изменит своего поведения, войска будут там, где они находятся, и санкции останутся в силе», — подчеркнул политик. В то же время НАТО стремится к «диалогу с Москвой». «Мы не хотим холодной войны. До тех пор пока мы не можем вести друг с другом диалог, мы не сможем решить наши споры и улучшить наше взаимопонимание», — резюмировал Столтенберг.