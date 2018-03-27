Süddeutsche Zeitung: НАТО сокращает российское представительство при альянсе

НАТО внесло свой вклад в ужесточение политики Запада в отношении Москвы, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. По заявлению генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, число российских представителей в НАТО отныне не должно превышать 20 человек, а семь российских сотрудников лишаются своей аккредитации.

НАТО поспособствовало ужесточению политики Запада в конфликте с Россией, связанном с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что семь дипломатов обязаны покинуть российское представительство НАТО. Как напоминает издание, после «аннексии Крыма» в 2014 году России пришлось существенно сократить своё представительство и оставить в нём не более 30 сотрудников. Пост посла на протяжении нескольких месяцев пустует, отмечает немецкая газета. По словам Столтенберга, теперь число российских представителей в НАТО должно быть ограничено двадцатью.

В отличие от высылки дипломатов из 24 государств, Россия не сможет дать действительно зеркальный ответ на этот шаг альянса, пишет Süddeutsche Zeitung. Это объясняется тем, что НАТО представлено в Москве лишь одним военным атташе. Конечно, есть ещё информационная служба, но в ней задействованы только местные силы. При этом альянс не пожелал приостановить подготовку к проведению нового заседания Совета Россия — НАТО, сообщается в статье.

По мнению министра иностранных дел Люксембурга, если напряжённость будет возрастать до того момента, когда повернуть назад окажется уже невозможно, это очень рискованно.

Как напоминает Süddeutsche Zeitung, в начале марта при нападении с примененеием отравляющего вещества пострадал бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По актуальной версии следствия, нападавшие использовали разработанный в бывшем Советском Союзе газ «Новичок», поэтому Лондон обвиняет в совершённом преступлении Москву. Россия отрицает свою причастность к этому инциденту.