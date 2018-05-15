TechCrunch: «Лаборатория Касперского» обоснуется в Швейцарии, чтобы вернуть себе доверие клиентов

Российская компания «Лаборатория Касперского», занимающаяся вопросами кибербезопасности, объявила о том, что создаст в швейцарском городе Цюрихе центр обработки данных и будет хранить там всю информацию о пользователях из Европы и прочих регионов, сообщает TechCrunch. Таким образом, как отмечает издание, фирма пытается вернуть себе доверие покупателей.

«Центр обработки пользовательских данных откроется в Цюрихе до конца 2019 года. В нём будет храниться и обрабатываться информация, поступающая от пользователей из Европы, Северной Америки, Сингапура, Австралии, Японии и Южной Кореи. Впоследствии к ней добавятся данные клиентов из других стран», — говорится в пресс-релизе компании.

Также «Лаборатория Касперского» собирается развернуть в Цюрихе «конвейер по сборке программного обеспечения». Как поясняется в пресс-релизе, речь идёт о наборе инструментов, которые используются для сборки готовой программы из исходного кода.

«Лаборатория Касперского» также сообщила, что собранное ПО будет проверяться базирующейся в Швейцарии независимой третьей стороной, пишет TechCrunch.

«Собранное в Цюрихе ПО будет проходить проверку со стороны независимой компетентной организации», — говорится в пресс-релизе.

Как напоминает издание, в октябре прошлого года компания объявила о запуске так называемой глобальной инициативы информационной открытости. Тогда «Лаборатория Касперского» боролась с подозрениями, что её программное обеспечение было взломано российским правительством для сбора разведданных в США. Компания даже закрыла свой офис в Вашингтоне, после того как в декабре прошлого года был введён запрет на использование её продукции американскими госструктурами.

Последней по счёту страной, отказавшейся от использования продукции Касперского в госучреждениях, стала Голландия. Нидерланды назвали свой шаг «мерой предосторожности» и посоветовали компаниям, оперирующим жизненно важными службами, сделать то же самое. «Лаборатория Касперского» сообщила, что очень разочарована этим решением голландских властей. Компания при этом указала на то, что её глобальная инициатива информационной открытости как раз нацелена на прояснение «любых возникающих сомнений».