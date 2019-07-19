CBS News усомнился, что Трампу не понравилась идея депортировать неугодную конгрессменшу в Сомали

Когда, выступая перед своими сторонниками, Дональд Трамп раскритиковал конгрессменшу-иммигрантку, толпа принялась скандировать: «Отправьте её домой!». Теперь президент заявляет, что не одобряет этот лозунг, но его реакция во время митинга говорит о другом, уверяет CBS News.

Президент Трамп заявляет, что ему не понравилось, когда на вчерашнем митинге его сторонники скандировали «Отправьте её домой!» — это были нападки на конгрессмена от Миннесоты Ильхан Омар. Вот что президент сегодня ответил на настойчивые расспросы репортёра.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Эти люди любят нашу страну, я хочу, чтобы они и дальше любили нашу страну. И, кстати, я думаю, что женщинам-конгрессменам следует быть позитивнее. У этих женщин-конгрессменов большие проблемы. Посмотрите на их заявления, такие плохие, такие ужасные по отношению к нашей стране. Посмотрите, что они сказали, Джон. То, что они сказали… Трудно поверить, что они могли сделать такие заявления. Я мог бы зачитать вам много страниц, много заявлений: о нас, об Израиле, о Всемирном торговом центре… Все эти вещи, которые они говорили, были просто ужасны.



Мне не нравится слышать подобные лозунги. Я недвусмысленно заявлял об этом. Но я вам скажу: у мужчин и женщин в конгрессе тоже есть большие обязательства в этой стране. Да и в любой стране, скажем прямо. У них есть большое обязательство — любить свою страну. А у них такая ненависть! Такая ненависть! Я видел их заявления, сделанные с такой ненавистью по отношению к нашей стране. Не думаю, что это хорошо. Они должны быть за нашу страну.



Лозунг прозвучал спустя всего несколько часов после того, как подавляющее большинство в палате представителей проголосовало против попытки объявить президенту импичмент в связи с его расистскими высказываниями, сделанными на этой неделе. Вот тот момент, когда президент раскритиковал конгрессмена Омар и люди начали скандировать этот лозунг.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Она свысока, презрительно смотрит на работящих американцев, говорит, что во многих частях этой страны сплошное невежество… Омар не раз выступала со злобными антисемитскими тирадами…



ТОЛПА: Отправьте её домой! Отправьте её домой! Отправьте её домой!



Обратимся к Нэнси Кордес и Джилл Колвин. Нэнси — главный корреспондент CBS по делам конгресса, а Джилл — репортёр Associated Press при Белом доме. Приветствую вас обеих. Начнём с вас, Нэнси. Конгрессмен Омар отреагировала на митинг следующим твитом, цитирую: «Я там, где мне и место — в народной палате, и вам просто придётся смириться». Итак, считают ли демократы, что продолжение нападок со стороны президента им выгодно?



НЭНСИ КОРДЕС, главный корреспондент CBS News по делам конгресса США: Не думаю, что они находят это в чём-то полезным. На самом деле, некоторые демократы сегодня выражали заинтересованность в том, чтобы предложить законопроект об усилении охраны некоторых законодателей, вроде Ильхан Омар, которые часто становятся объектом нападок этого президента.



И Омар… Мы говорили с ней совсем недавно у стен конгресса. Она говорит, что не боится за свою собственную безопасность, но боится за миллионы людей, которые выглядят так же, как она, или тоже являются в этой стране беженцами. Потому что, по её словам, когда президент говорит так о ней, на самом деле он имеет в виду всех, кто на неё похож.



Некоторые республиканцы дают отпор. Сегодня мы слышали, что сказал Линдси Грэм. По его словам, президент явно не расист, потому что он не питает неприязни ко всем сомалийцам, не хочет, чтобы все сомалийские беженцы возвращались в свою страну, только конкретно эта. Омар попросили это прокомментировать, и она ответила: «Итак, если я критикую президента, меня нужно депортировать?».



Вот такая сейчас идёт перепалка. Ряд республиканцев выразил глубокое недовольство тем, что этот лозунг вообще прозвучал. И, я думаю, посмотрев это видео, можно заметить, что слова президента о том, что, когда начались эти выкрики, он быстро сменил тему и был очень недоволен, просто-напросто не соответствуют истине. Он сделал паузу, секунд на десять, скажем так, упивался этим и улыбался, прежде чем возобновил свою речь.



Дата выхода в эфир 18 июля 2019 года.