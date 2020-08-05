Salon: отчаянно цепляясь за власть, Трамп ведёт себя как «семейный насильник»

Подобно семейному насильнику даже в случае поражения на выборах Дональд Трамп собирается любой ценой сохранить контроль над своей жертвой — Америкой, пишет Salon. По мнению журнала, американский лидер пытается саботировать выборы нападками на метод голосования по почте, силовым разгоном демонстраций и намеренным развалом основополагающих американских институтов.

Все активисты и методисты, специализирующиеся на борьбе с семейным насилием, знают следующее: самое опасное время для жертвы — это когда она пытается порвать со своим угнетателем. Последний отчаянно стремится сохранить контроль над своей жертвой, поэтому он тут же окончательно слетит с катушек, если почувствует, что его партнёр ищет пути к отступлению. Если жертва всё же сумеет ускользнуть от агрессора, он будет пытаться её выследить и заставить вернуться силой, пишет Salon.

Когда речь заходит об отстранении Дональда Трампа от власти, напрашивается именно такая параллель — параллель домашнего насилия. Как отметила по этому поводу специалист в области сексуального образования Тванна Хайнс, Трамп «знает, что его время истекло». По её словам, американский лидер, как и домашние насильники, пустится во все тяжкие, когда поймёт, «что отношения подходят к концу».

О таком поведении президента можно судить по тому, как он, в отчаянии цепляясь за власть, не так давно предложил «отложить» ноябрьские выборы. Хорошая новость, однако, состоит в том, что республиканцы, обычно склонные одобрять любые, даже самые сомнительные схемы, которые укрепляют их власть, восприняли эту идею без восторга.

«Но даже несмотря на то, что мы, скорее всего, станем свидетелями того, как 20 января 2021 года, бывший вице-президент Джо Байден будет давать президентскую присягу, это не значит, что нам можно расслабиться. Подобно мужу-насильнику, который скорее предпочёл бы искалечить или убить свою жену, чем позволить ей просто уйти, по мере приближения дня выборов Трамп всё чаще будет прибегать к властным махинациям. Эти махинации будут представлять реальную угрозу — причём не только для нашей демократии, но и непосредственно для безопасности и благополучия американцев», — подчёркивает журнал.

Даже если американского лидера успешно отстранят от должности, количество потенциального ущерба, который он может нанести, просто ужасает. Самая очевидная угроза — это квазивоенное присутствие, которое благодаря Трампу появилось в американских городах. Наличие там федеральной полиции тревожит. Как на этот счёт выразился партийный организатор фракции демократов в палате представителей Джим Клибёрн, Трамп «не планирует покидать Белый дом» в случае поражения на выборах.

В том случае, если Трампа, в конечном счёте, всё же выставят из Белого дома, мрачная реальность заключается в том, что его практически гарантированный отказ смириться с поражением — чего в эпоху современной политики не делал ни один кандидат в президенты, — спровоцирует хаос и, вероятно, насилие.

«Как только Трамп откажется отойти в сторону, против него почти наверняка начнутся массовые уличные протесты. К тому времени у Трампа за плечами уже будет многомесячный опыт применения федеральной полиции для разгона демонстраций слезоточивым газом, избиений и арестов. Практически наверняка он без колебаний бросит эти силы, чтобы сеять ещё больший хаос и провоцировать насилие», — предупреждает Salon.

Однако опасность физических расправ — это далеко не единственная угроза, которая нависнет над американцами в случае поражения Трампа. В частности, учёные в правительстве США беспокоятся, что Трамп может попытаться заставить их к октябрю выпустить вакцину от коронавируса с тем, чтобы поставить себе её в заслугу — нисколько не заботясь о её реальной эффективности или безопасности.

Однако всё более отчаянные попытки Трампа остаться у руля угрожают не только жизни и здоровью американцев. Его стремление помешать людям проголосовать против него может ударить по основополагающим институтам США. Более того, под раздачу могут попасть вообще аполитичные службы, которые удовлетворяют повседневные потребности всего населения. Речь, в частности, идёт о почте.

«Да-да, подобно жестокому мужу, который грозится убить домашнего питомца, если его жена от него уйдёт, Дональд Трамп объявил войну почте. Он втихую подрывал потенциал этого ведомства по своевременной доставке почты и раньше — как из-за идеологического неприятия республиканцами хорошего правительства, так и из-за личной многолетней вендетты Трампа против главы Amazon Джеффа Безоса», — напоминает журнал.

Но теперь в условиях пандемии, когда, судя по всему, выборы будут проводиться в основном путём голосования по почте, Трамп пошёл на эскалацию своей войны против этой службы. Он утверждает, что бюллетени, отправленные по почте, способствуют махинациям. Таким образом он готовится к тому, чтобы оспорить результаты выборов. «Всё сходится: Трамп мешает почтовым работникам доставлять почту вовремя, а затем использует задержки в качестве предлога для того, чтобы не согласиться с результатами выборов», — объясняет Salon.

В результате пострадает не только избирательный процесс — хотя и это одно ужасает. Американцы полагаются на почтовую систему, чтобы оплачивать счета и получать рецепты на лекарства. Тем не менее Трампу всё равно: в своей отчаянной попытке сорвать выборы он готов разрушить этот важнейший институт США.

Перечисление всех вышеуказанных сложностей нужно не для того, чтобы напугать, а чтобы к ним подготовиться. «Успешный побег жертвы от насильника во многом зависит от её готовности предвидеть бурную реакцию угнетателя, когда она попытается его покинуть. Наличие хорошо продуманного плана побега может отделять успешный побег от побоев. Американцам также понадобится свой план побега от Трампа. Даже если наши институты сумеют выстоять и в январе в должность вступит новый президент, ущерб, который Трамп может нанести, пытаясь удержать власть с помощью тактики выжженной земли, ужасает. Мы должны понимать, что от нанесения вреда американцам или уничтожения основополагающих институтов Трампа не удержит ни его совесть, ни его порядочность. Поэтому американцы должны к этому готовиться. Речь идёт не только о возвращении Белого дома и спасении демократии. Речь идёт о минимизации потерь в процессе», — подытоживает Salon.