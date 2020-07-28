Frankfurter Allgemeine: сменой лидера «американское безумие» не вылечить

Кризисы, обрушившиеся на США в этом году, стали для них непосильной ношей, пишет Frankfurter Allgemeine. Фундамент американского общества пошатнулся, и от действий главы Белого дома Дональда Трампа, а также темнокожих и светлокожих радикалов он стабильнее не становится. При этом для урегулирования ситуации одной только сменой лидера страны не обойтись, убеждён автор статьи Клаус-Дитер Франкенбергер.

Пандемия, массовая безработица, насильственные протесты против расизма, полицейская жестокость, конфликт с Китаем — для урегулирования каждого из этих кризисов в отдельности понадобились бы все силы американских политиков и общества, пишет Frankfurter Allgemeine. Вместе же они стали для страны непосильной ношей, отмечает автор статьи Клаус-Дитер Франкенбергер.

Политический и социальный раскол в США становится всё глубже, а президент страны — в зависимости от настроения и своего рейтинга — только «подливает масла в огонь, предпочитает демонизировать, а не примирять». Так что неудивительно, что сегодня многие смотрят на Америку с ужасом, растерянностью и сожалением, отмечает автор статьи.

О плохом состоянии, в котором находится страна, свидетельствуют кадры из Луисвилла, продолжает издание. Темнокожие тяжеловооружённые демонстранты прошли маршем через американский город. А недалеко от них митинг проводили светлокожие активисты с оружием. Их разделял полицейский кордон. Обе стороны дали понять, что они признают только свои конституционные права. С политической, социальной точки зрения, а также с точки зрения современности, это «безумие», констатирует Франкенбергер.

Фундамент американского общества пошатнулся, пишет Frankfurter Allgemeine. И от маршей вооружённых радикалов в униформе он стабильнее не станет. Кто же способен примирить граждан, сгладить противоречия и восстановить единство? Новый президент? Но это станет только началом. Сменив лидера, кризис в США не преодолеть, заключает автор.