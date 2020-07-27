Обозреватель Salon призвал не перекладывать вину «американской исключительности» на Путина

В своей статье для Salon писатель Дэвид Массиотра возложил на концепцию американской исключительности вину за неспособность правительства США справиться с пандемией коронавируса. При этом стремление членов Демократической партии переложить ответственность чуть ли за каждую политическую проблему в стране на российского лидера Владимира Путина Массиотра счёл попыткой закрыть глаза на очевидные факты.

Американская культура строилась на идее исключительности. Однако эта идея, наряду с концепциями величия, превосходства и непобедимости, десятилетиями пропагандируемыми лидерами Соединённых Штатов, не более чем заблуждение и иллюзия, пишет писатель Дэвид Массиотра в своей статье для Salon.

Тем не менее, как отмечает Массиотра, похоже, в настоящее время идея впервые подкреплена весомыми аргументами. Так, США являются «исключительными» среди развитых стран с точки зрения неспособности «компетентно, дисциплинированно и добросовестно» реагировать на пандемию.

В стране продолжает расти число заболевших коронавирусом, а больницы в целом ряде штатов, например в Аризоне, Техасе, Миссисипи и Флориде, перегружены. Более того, всё больше американцев страдают от экономических последствий пандемии, в то время как Япония, Исландия, Новая Зеландия, Италия, Германия и другие развитые страны постепенно возвращаются к нормальной жизни.

По мнению автора, за десятилетия пренебрежения институтами и инфраструктурой общественного здравоохранения и избрание «некомпетентного и непоследовательного» лидера, «незаменимой нации» придётся расплачиваться не только экономическим развитием, но и человеческими жизнями.

В 2013 году «последнее воплощение «красной угрозы» Владимир Путин предупреждал США об опасностях подобного подхода. На страницах американской газеты The New York Times российский лидер обратился к американскому народу, выступив с предостережением относительно удара по Сирии.

«Очень опасно вдохновлять людей на то, чтобы они считали себя исключительными, какая бы мотивация ни была», — подытожил статью Путин, усомнившись в действиях президента США Барака Обамы, пытавшегося подчеркнуть исключительность американской нации.

Тем не менее в 2016 году, когда сохранение чувства превосходства оказалось под угрозой из-за результатов выборов президента США, ведущие представители Демократической партии и известные журналисты предпочли критическому анализу американского общества иную тактику выживания, заявив: «это сделал Путин!»

В США принято считать, что Путин несёт ответственность чуть ли за каждую политическую проблему в стране, начиная с избрания Дональда Трампа и заканчивая растущим расколом в обществе. Паранойя достигла своего апогея, когда соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон обвинила боровшуюся за выдвижение в президенты США от демократов Тулси Габбард в действиях от имени Путина в рамках её избирательной кампании.

При этом доказывали вину Габбард лишь её критические взгляды на внешнюю политику и военные интервенции Вашингтона. Так, по словам автора статьи, политик хотела, чтобы американцы пересмотрели свою воинственную позицию по отношению к остальному миру и подсчитали потери от продолжающихся войн во всех уголках планеты.

Массиотра согласен с тем, что президент России нарушает права человека, поддерживает авторитарные режимы и националистические движения по всему миру, а упадок демократии и западных альянсов отвечает его целям. Также он считает Россию «слабой страной, держащуюся на зависящей от нефти экономике».

Тем не менее он отмечает, что «Владимир Путин не несёт ответственности за создание США 800 военных баз, и пустой тратой $6,4 трлн на войны после 11 сентября».

Утверждения о том, что российская военная разведка якобы тайно предлагала боевикам «Талибана»* награды за убийства военных США, вызвали бурную реакцию в стране. Однако никто так и не задался важнейшим вопросом — почему американские военные остаются в Афганистане, учитывая наличие доказательств того, что война не принесла никакой пользы Соединённым Штатам?

Кроме того, фото избиений и арестов протестующих против расовой дискриминации и полицейского произвола в Портленде, «шокировали обычно робкую американскую прессу». Однако никто не признал, что направление Трампом федеральных войск в город было возможно только благодаря закону о национальной безопасности 2002 года, одобренному обеими партиями. В законе было закреплено положение, согласно которому президент Джордж Буш уполномочивал представителей любого федерального агентства применять силу для защиты федеральной собственности.

«Владимир Путин не писал, не спонсировал этот законопроект и не голосовал за него», — пишет Массиотра.

«Недостатки американского общества» и «непродуманность приоритетов» становятся совершенно очевидными, потому что правительство продолжает тратить сотни миллиардов на оружие, в то время как медицинские работники лечат пациентов с COVID-19 в условиях нехватки средств индивидуальной защиты.

Притеснение Путиным журналистов и диссидентов, а также поощрение нелиберальных партий во всём мире, «безусловно, делают его международным злодеем», пишет Массиотра в своей статье для Salon. Писатель считает, что те, кто утверждает, что в США всё шло по плану, до того как Путин и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж всё испортили, лишь закрывает глаза на очевидные факты.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

