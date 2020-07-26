Contra Magazin: ханже-Европе пора перестать делать из России врага — у самой рыльце в пушку

Европейские СМИ и политики только и делают, что нападают на Россию с гневными тирадами и упрёками, пишет Contra Magazin. При этом сами поддерживают тесные отношения с США. Но мир уже давно не двухполярен, а многополярен, и чтобы найти в нём своё место Европе придётся перестать вести себя «как ханжа и всех поучать». Тем более у неё самой «рыльце в пушку», отмечает автор статьи Маркой Майер.

Если доверять только тому, что говорят СМИ и политики, может сложиться впечатление, что Европа воюет с Россией, пишет Contra Magazin. Ни дня не проходит без гневных тирад, необоснованных утверждений и упрёков в адрес Москвы. Но если присмотреться, станет очевидно, что все эти «сторонники холодной войны» тесно связаны с США, отмечает автор статьи Марко Майер.

К примеру, в Германии они в основном работают в трансатлантических аналитических центрах, а в бывших странах Восточного блока зачастую это политики, которые во времена Советского Союза жили в изгнании на Западе. Один из них — эстонский премьер-министр Юри Ратас. Его туда, как и во многие другие уголки мира, отправила «секта евангелистов» из США, которая занимается политическим воспитанием своих членов.

Нынешний президент Латвии Эгилс Левитс состоял в Латвийском народном фронте, организации, боровшейся за независимость от Советского союза. А всем прекрасно известно, что ЦРУ и MI6 поддерживали такие движения, напоминает Майер. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш родился в штате Делавэр и в молодости активно поддерживал связи между двумя государствами. Президент Литвы Гитанас Науседа проходил стажировку во Всемирном банке в Вашингтоне.

Такие люди есть и в Польше, самой «русофобной» стране Восточной Европы, которая постоянно набивается в друзья англо-американцам. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий родом из семьи диссидентов-антикоммунистов, а также участник Мюнхенской конференции по безопасности, отличающейся своей трансатлантической направленностью.

Несмотря на наличие исторических причин для антипатии по отношению к Москве, люди в этих странах должны понять, что Россия им не враг. Зачастую в качестве доказательства «агрессивности» Кремля приводят события на Украине, но нужно не забывать, что это США и ЕС спровоцировали переворот в Киеве. Они поддержали националистов, мечтавших о геноциде русского меньшинства.

В результате Крым присоединился к России, а в Донбассе люди взялись за оружие, объясняет Contra Magazin. Если бы Кремль не отреагировал, ракеты НАТО находились бы в 600 километрах от Москвы, а вместо Черноморского флота на полуострове стояла бы военная база альянса. Россия не нападала, она оборонялась, заключает Майер.

Европе нужна Россия, а России — Европа. Устрашение не поможет выстроить доверительные отношения с Москвой. Особенно когда политики и СМИ только и делают, что нападают на неё с гневными тирадами. Мир не двуполярный, не никакого «мы против них», объясняет автор. Мир многополярный, и в нём необходимо сотрудничать с другими странами с обоюдным друг к другу уважением. Как, например, это делают православная Россия, коммунистический Китая и исламский Иран. Несмотря на различия они не вмешиваются во внутренние дела друг друга. Тогда, как мы видим, всё получается. И европейцы могли бы поступать также.

Нужно распустить НАТО, отправить американских солдат домой и найти своё место в новом многополярном мире, вместо создания образа врага, советует Майер. Можно поддерживать конструктивные отношения как с США, так и с Россией, Китаем, Индией и другими странами. Европе не нужно постоянно вести себя «как ханжа и всех поучать». Тем более, что у неё самой «рыльце в пушку».