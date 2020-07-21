Atlantic: придётся изгнать немало бесов — экс-посол США в России о необходимости переосмыслить внешнюю политику

Американское господство в мире сегодня угасает, и США больше не могут диктовать ход событий, как делали это раньше, считает экс-заместитель госсекретаря США и бывший посол в России Уильям Бёрнс. Как пишет он в статье для издания The Atlantic, Америке необходимо переосмыслить свою роль в современном мире, и только в этом случае у страны будет возможность сформировать собственное будущее, прежде чем это сделают другие игроки и движущие силы.

Сегодня США оказались в одном из тех редких переходных периодов, когда господство Америки угасает, считает экс-заместитель госсекретаря США и бывший посол в России Уильям Бёрнс. Как пишет он в статье для The Atlantic, своим геополитическим и технологическим динамизмом этот момент чем-то похож на время перед Первой мировой войной, и чтобы преодолеть этот сложный переходный период, США необходимо основательно переосмыслить свою роль в современном мире.

Как считает Бёрнс, Америка больше не может диктовать ход событий, как делала это раньше. Администрация Трампа нанесла серьёзный вред американским ценностям, имиджу и влиянию. Американская нация сегодня расколота по политическим, расовым и экономическим признакам сильнее, чем на протяжении жизни нескольких поколений. Но если предположить, что США перестанут рыть себе глубокую яму внутри страны и за рубежом, у страны будет больше возможностей, чем у любой другой крупной державы, для мобилизации коалиций и для преодоления геополитических реалий XXI века.

Эксперт уверен, что США необходимо переосмыслить предназначение и практическое применение власти, отыскав баланс между амбициями и пределами возможностей. Для начала американская внешняя политика должна содействовать внутреннему обновлению, поскольку в стране давно уже назрела корректировка исторического курса. США нужно добиваться более всеохватывающего экономического роста, который обеспечивает сокращение разницы в доходах и в здоровье населения. Крайне важно в качестве приоритета рассматривать потребности американских рабочих, а не прибыли американских корпораций, а руководство страны должно сделать так, чтобы торговые и инвестиционные сделки отражали эти потребности.

Однако политические руководители, пишет Бёрнс, не должны нарушать работу тех глобальных каналов поставок, которые приносят выгоду американским потребителям и способствуют развитию формирующихся рынков. Усовершенствованные подходы в экономике могут включать в себя элементы промышленной политики, а власти должны больше сосредоточиться на поддержке науки, технологий, образования и исследований. И всё это должно сопровождаться реформами нашей подорванной иммиграционной системы.

Второй важный приоритет в переосмысленной внешней политике касается крупных глобальных проблем, таких как климатические изменения, слабость мирового здравоохранения, распространение оружия массового уничтожения и технологическая революция. Самостоятельно США не смогут решить ни одну из этих проблем, поэтому для их решения потребуется международное сотрудничество, действующее вопреки усиливающемуся стратегическому соперничеству.

Третьим важнейшим приоритетом является для США Китай, которого автор статьи называет величайшим геополитическим вызовом. Америка не в состоянии предотвратить усиление Китая, а экономики стран слишком тесно связаны, чтобы размежёвываться. Но США могут сформировать ту окружающую среду, куда попадёт усиливающийся Китай. Для этого Вашингтону необходимо воспользоваться преимуществами своей сети альянсов и партнёрств в Индо-Тихоокеанском регионе, включающей Японию, Южную Корею и бурно развивающуюся Индию, которые очень сильно обеспокоены стремлением Китая к лидерству. Америке придётся работать с ними и напрямую взаимодействовать с китайским руководством, чтобы сдерживать вражду c Пекином, определять условия сосуществования, не допускать перерастания соперничества в столкновение, а также сохранять пространство для сотрудничества в решении глобальных проблем.

Как заключает Уильям Бёрнс, вооружившись чётким осознанием приоритетов, следующая администрация должна будет перестроить и заново создать американские альянсы и партнёрства. Всё это надо будет делать дисциплинированно и организованно, чего так часто не хватало США в период безраздельного американского господства после окончания холодной войны.

«США придётся изгнать немало бесов. Речь идёт о нашем высокомерии, диктате, недисциплинированности, нетерпимости, о нашем невнимании к американскому здравоохранению, о нашем культе военной силы и игнорировании дипломатии. Но у нас всё-таки есть шанс призвать на помощь нашу самую исключительную национальную черту, какой является способность американцев к устранению неисправностей и к самовосстановлению. У нас ещё есть возможность сформировать собственное будущее, прежде чем это сделают за нас другие игроки и движущие силы», — подводит итог автор материала.