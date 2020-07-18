Экс-глава МИД Молдавии: дурной пример заразителен — Россия вдохновляет всё больше стран на агрессию в отношении ЕС
В Германии за сутки выявили 529 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 была подтверждена у 201 372 человек, сообщает Институт Роберта Коха.
В «Спартаке» не подтвердили информацию о том, что клуб может оказать финансовую помощь «Химкам» для выступления в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
В результате взрыва газа в доме в городе Баксане в Кабардино-Балкарии пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
В сезоне-2020/21 «Тамбов» будет принимать соперников по чемпионату России в Саранске.
Вице-чемпион Европы — 2018 в прыжках с шестом Тимур Моргунов высказался о ситуации с Матвеем Волковым, который собирается получить гражданство Белоруссии ради возможности выступления на международных соревнованиях.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал отмену матча с «Сочи» из-за массового заболевания игроков этой команды коронавирусом.
В Узбекистане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 15 896.
Бразилец Халк может вернуться в петербургский «Зенит».
Многофункциональный медицинский центр на 200 мест будет построен в Туве по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявили в российском Минобороны.
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей на кузбасской трассе.
Открытое горение на складе с картоном в подмосковных Мытищах ликвидировано пожарными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
За прошедшие сутки число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 1808 и достигло 68 703.
В конгресс США представили законопроект, в котором предлагают обязать главу Нацразведки сообщать конгрессу об известных ему случаях деятельности невраждебных стран против американских военнослужащих не позднее чем через 14 дней. С документом ознакомился RT.
В Москве в субботу, 18 июля, ожидается до +22 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Общее количество пожаров в России с начала года снизилось на 10%, число жертв снизилось на 15%.
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев. Копия письма депутата на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США.
Пожар на складе картона в подмосковных Мытищах был локализован пожарными на площади 7,5 тыс. кв. м.
В II квартале 2020 года в России было зафиксировано в три раза меньше случаев заболевания кишечными инфекциями, чем за аналогичный период 2019-го.
В подмосковных Мытищах загорелся склад с картоном на площади 7,5 тыс. кв. м, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Прививки от сезонного гриппа следует сделать обязательными этой осенью, для того чтобы не усугублять пандемию коронавируса, заявил заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен.
Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
На российском черноморском побережье и в Крыму температура воды понизилась примерно на 5 °C и составляет +20...+21 °C.
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали в России 113 лесных пожаров на площади более 9,2 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Авиалесоохрану.
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж в пятницу, 17 июля.
Надпись Black Lives Matter напротив небоскрёба Trump Tower в Нью-Йорке была облита краской второй раз за неделю.
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 8934 и достигло 182 140.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сроки переселения в новые дома участников программы реновации в столице будут объявлены до конца 2020 года.
За прошедшие сутки число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Бразилии возросло на 34 177 и достигло 2 046 328.
Лидеры стран Евросоюза не смогли прийти к соглашению по вопросу формирования бюджета на 2021—2027 годы по итогам первого дня саммита в Брюсселе.
В субботу, 18 июля, в столицу придёт «московское лето», погода будет соответствовать климатической норме.
Президент каталонского футбольного клуба «Барселоны» Хосеп Бартомеу провёл экстренную встречу с главным тренером команды Кике Сетьеном.
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц обратился к болельщикам московского «Спартака» перед матчем полуфинала Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
Арбитр Игорь Федотов высказался о судействе матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и ЦСКА.
За прошедшие сутки в Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в столице достигло 4285.
Московский футбольный клуб «Спартак» может оказать финансовую поддержку подмосковным «Химкам» для выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Более 237 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом было зафиксировано в мире за последние сутки, общее число заболевших достигло 13 616 593.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча команды в полуфинале Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».
По информации тюменского Гидрометцентра, в период с 17 по 19 июля в регионе ожидается аномально жаркая погода, объявлено штормовое предупреждение.
Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили принёс извинения жене экс-защитника красно-белых Александра Бубнова за слова о том, что её муж имеет проблемы с психикой.
Европейский союз выступает против односторонних санкций со стороны США, в том числе в отношении проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Один из топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) может помочь своими финансовыми ресурсами «Химкам», чтобы подмосковный коллектив вышел в элитный футбольный дивизион страны.
Российская шахматистка Александра Костенюк вышла в финал четвёртого этапа Гран-при онлайн-турнира по быстрым шахматам Women's Speed Chess Championship.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-, прогноз стабильный.
Астронавт Томас Стаффорд поделился воспоминаниями о работе с космонавтом Алексеем Леоновым во время миссии «Союз» — «Аполлон».
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о текущей ситуации с анализом проб из базы московской антидопинговой лаборатории на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
Вице-президент США Майк Пенс назвал кандидата на пост главы государства Джо Байдена «троянским конём левых радикалов».
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек. Ущерб оценивается более чем в 94,9 млн рублей.