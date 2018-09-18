Американский журналист: докопаться до сути «российского вмешательства» можно только в Москве

Известный американский журналист и автор скандальной книги о Дональде Трампе Роберт Вудворд уверен: тем, кому хочется докопаться до сути в деле о «российском вмешательстве», следует отправляться в Москву, пишет New York Magazine. Тем не менее сам журналист не горит желанием ехать в Россию, считая, что живым оттуда не вернётся.

Американский журналист и автор книги «Страх: Трамп в Белом доме» Роберт Вудворд считает: те, кто хочет докопаться до сути «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года, а также понять, вступали ли члены избирательной кампании Трампа в «сговор» с российским правительством, должны отправиться в Москву. Об этом сам Вудворд заявил в интервью New York Magazine.



«Просматривая все эти интервью со свидетелями, подтверждая документы и так далее, бывший адвокат Трампа Джон Дауд пришёл к выводу, что у спецпрокурора Роберта Мюллера может что-то быть (на Трампа. — ИноТВ), — отметил журналист.



«Я не знаю что, но мне кажется, что ответ на российский сговор можно найти в России. В Москве, — продолжил он. — Если кто-то действительно хочет докопаться до корней этой темы, то ответ находится именно там».



Тем не менее ехать в Москву Вудворд не собирается. «Если я туда отправлюсь, то не думаю, что вернусь обратно», — заявил он. На вопрос о том, думает ли он, что его «убьют», в случае если он там появится, журналист ответил утвердительно.



«Да. Это было бы глупо, учитывая суть их режима, что они думают о прессе и прочее, — заявил он. — Возможно, если бы мне было 30 лет, и кто-то из агентов ЦРУ под прикрытием сказал бы: «Приезжай, и я тебе помогу»... Зачем ехать на место событий, зачем говорить с людьми, которые всё видели своими глазами, зачем пытаться достать документы? Потому что именно там находится лучшая версия правды, которую можно получить. Но в этом случае в Москву я не поеду».



В недавней книге Вудворда под названием «Страх: Трамп в Белом доме» рассказывается о склоках в Белом доме и попытках чиновников сдержать худшие порывы президента Дональда Трампа. Работа Вудворда вызвала резкую реакцию членов администрации американского лидера, выступивших с опровержением характеристик, данных автором книги президенту и его советникам.