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Hill: Трамп не читал материалы «российского дела», которые собрался рассекретить

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В интервью The Hill Дональд Трамп заявил, что до сих пор не ознакомился с документами о «российском расследовании», которые будут обнародованы по его приказу. Вместе с тем американский президент выразил надежду, что эти сведения докажут несостоятельность дела о «сговоре» между Москвой и его штабом, которое ведёт ФБР.
Hill: Трамп не читал материалы «российского дела», которые собрался рассекретить
Reuters

В интервью The Hill Дональд Трамп рассказал, что приказал обнародовать документы по делу о «российском сговоре», чтобы показать его несостоятельность. «На самом деле мы оказали огромную услугу стране», — заявил американский президент.

Вместе с тем глава Белого дома признался изданию, что не читал рассекреченные данные. Но при этом он выразил надежду, что эти сведения докажут: дело ФБР с самого начала было политической «фабрикацией».   

«Многие просили меня разрешить публикацию документов. Не то чтобы мне не нравилась эта идея, но я хотел подождать. Я хотел увидеть, к чему всё это приведёт», — отметил Трамп.
 
В конце концов, по словам президента, его целью было позволить американскому народу самостоятельно сделать вывод о материалах, которые держались в секрете более двух лет.
«Я хотел добиться только одного  стать прозрачным», — добавил Трамп.
 
Кроме того, он вновь раскритиковал ФБР за слежку за его предвыборным штабом. Президент предположил, что агенты бюро ввели в заблуждение суд, чтобы получить ордер для наблюдения за Картером Пейджем, одним из советников Трампа «низшего ранга».
 
«Они знают, что это величайший скандал в истории нашей страны, потому что фактически они использовали Картера Пейджа, которого никто даже не знал и которого мне искренне жаль. Я думаю, с ним очень несправедливо обращаются. Они использовали Картера Пейджа в качестве обманки, чтобы следить за кандидатом в президенты США», — пояснил политик.
 
Трамп также ответил The Hill на вопрос, чем, на его взгляд, завершится эта «затянувшаяся борьба» с ФБР. «Я надеюсь, что я смогу записать в свои наивысшие достижения разоблачение того, что является настоящей раковой опухолью нашей страны», — подчеркнул президент. 
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Hill США Северная Америка
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