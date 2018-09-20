Fox News: американские СМИ делают из Трампа психа с ядерной кнопкой

Американские СМИ старательно убеждают своих читателей и зрителей в том, что глава Белого дома Дональд Трамп — «псих», который держит палец на ядерной кнопке, сообщает Fox News. И всё исключительно для подпитки своей «бешеной, яростной риторики, заставляющей глаза вылезать из орбит», хотя на самом деле им стоило бы поблагодарить президента, считает американский канал.

Это правда. Пресса думает, что Дональд Трамп совсем спятил. Центр медиаисследований подсчитал слова, используемые репортёрами для описания Трампа, и обнаружил, что 23 раза он (Трамп. — ИноТВ) был «зол», 17 раз «взбешён», 8 раз «возмущён». Кроме того, он «выпускал пар», «приходил в ярость», «синел от злости», «взрывался», «разражался тирадами»… Но есть и хорошая новость: обошлось без «самовозгорания». Это приберегли до окончания промежуточных выборов.



Итак, зачем нужны все эти слова? Чтобы убедить вас, что парень, который держит палец на той самой кнопке, — псих.



Учитывая, что Трамп не совершал никаких катастрофических поступков, а курс Америки внушает всё больший оптимизм, СМИ стали похожи на стаю кошек в поисках мешка. Они жаждут создать историю, которая бы подпитывала их бешеную, яростную риторику, заставляющую глаза вылезать из орбит.

Так что они распространяют офисные сплетни, которые существуют во всех офисах с момента появления отгороженных рабочих мест. Чего уж там! Даже Иисус задавал трёпку своим апостолам. Но мы понимаем: Трамп — не Джимми Картер. И слава Богу! Кого бы вы предпочли? Милого парня, получившего премию мира, или крикуна, который держит весь мир в недоумении и потому в подчинении?

Трамп — напыщенный человек, но таковы большинство начальников. Они используют свой голос как инструмент, как призыв к действию, чтобы растормошить халтурщиков, чтобы команда занималась реальной работой. Этот голос не для того, чтобы развеять тревоги и беспокойства работников СМИ. А речь всегда идёт о СМИ! Они как подростки, которых игнорируют. И они ненавидят новичка, который заставляет их отрабатывать свои деньги на психиатров и выпивку.

Им нужен человек, который заставит их чувствовать себя важными, подражая их фальшивым добродетелям. После Обамы СМИ стали такими бесхребетными, что им нужно поблагодарить Трампа. Это он посадил их на пресс-рум-диету, на которой они не едят ничего, кроме своих собственных слов.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2018 года.