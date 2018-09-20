Fox News: американские СМИ делают из Трампа психа с ядерной кнопкой
Это правда. Пресса думает, что Дональд Трамп совсем спятил. Центр медиаисследований подсчитал слова, используемые репортёрами для описания Трампа, и обнаружил, что 23 раза он (Трамп. — ИноТВ) был «зол», 17 раз «взбешён», 8 раз «возмущён». Кроме того, он «выпускал пар», «приходил в ярость», «синел от злости», «взрывался», «разражался тирадами»… Но есть и хорошая новость: обошлось без «самовозгорания». Это приберегли до окончания промежуточных выборов.
Итак, зачем нужны все эти слова? Чтобы убедить вас, что парень, который держит палец на той самой кнопке, — псих.
Учитывая, что Трамп не совершал никаких катастрофических поступков, а курс Америки внушает всё больший оптимизм, СМИ стали похожи на стаю кошек в поисках мешка. Они жаждут создать историю, которая бы подпитывала их бешеную, яростную риторику, заставляющую глаза вылезать из орбит.
Так что они распространяют офисные сплетни, которые существуют во всех офисах с момента появления отгороженных рабочих мест. Чего уж там! Даже Иисус задавал трёпку своим апостолам. Но мы понимаем: Трамп — не Джимми Картер. И слава Богу! Кого бы вы предпочли? Милого парня, получившего премию мира, или крикуна, который держит весь мир в недоумении и потому в подчинении?
Дата выхода в эфир 18 сентября 2018 года.
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