«Разоблачить и уволить»: Fox News рассказал, как справиться с бунтующей элитой США

Президенту Дональду Трампу противостоит «глубинное государство», не желающее расставаться с властью, сообщает Fox News. По мнению гостя телеканала, экс-конгрессмена Джейсона Чаффеца, конгресс должен призвать к ответу взбунтовавшихся бюрократов.

У нашего гостя Джейсона Чаффеца выходит новая книга — «Глубинное государство: Как армия бюрократов защищала Барака Обаму, а сейчас пытается сорвать повестку дня Трампа». В его книге рассказывается о том, как государственные ведомства превращаются в оружие для политических битв. Вам слово, Джейсон.



ДЖЕЙСОН ЧАФФЕЦ, бывший конгрессмен США: Это просто поразительно. Эти люди действуют согласованно и бесстыдно, объединившись с целью сорвать повестку дня Дональда Трампа. Они делают это не тайно, надев шапочки из фольги и забившись в уголок, их действия направлены вовне: они публикуют секретную информацию, пишут эти анонимные статьи и делятся информацией, которая не должна быть достоянием общественности. Что бы президент ни сказал, они это просто проигнорируют и не будут исполнять.



Ведь только что президент Трамп сказал: «Давайте опубликуем эти документы FISA и текстовые сообщения без купюр», — но, конечно же, ничего этого не произошло! Потому что «глубинное государство» будет сопротивляться. Они хотят, чтобы ничего не произошло.



В книге я подробно описываю всё: от Агентства по охране окружающей среды и Министерства внутренних дел до Министерства юстиции, Госдепартамента и так далее… Министерство внутренней безопасности… Они сделают всё, чтобы их не призвали к ответу и чтобы они могли поступать так, как сочтут нужным. Они не хотят, чтобы их призвали к ответу.



Так и есть. Честно говоря, в книге Вудворда, в анонимной статье, а теперь и во всей этой истории с Родом Розенстайном мне нравится то, что это подтверждает наши слова. Наш друг Дана Перино слегка поддразнивает нас насчёт «глубинного государства». Знаете, она шутит, что мы перегибаем палку. Но, честно говоря, мы практически каждый день видим свидетельства того, что оно действительно есть и действительно пытается навредить президенту.



КЭНДЕС ОУЭНС, директор по коммуникациям Turning Point USA: Неважно, как это называть: «глубинным государством» или «теневым правительством». Мы видим, что за этим стоит. Произошёл крупный сдвиг парадигмы, и им от этого не по себе. Они этого не ожидали. Они проталкивали своего кандидата. Они хотели, чтобы Хиллари Клинтон победила, а она не победила. Итак, какими бы ни были тайные сделки, гарантирующие её победу, все они стали неактуальны. И от этого им чрезвычайно не по себе. В Вашингтоне землетрясение, и люди, очень долго державшие власть в руках, так просто от неё не откажутся!



Да! Это решающий фактор! Они ненавидят то, что представляет угрозу для их власти! Как по-вашему, что мы можем с этим сделать?



ДЖЕЙСОН ЧАФФЕЦ: Хочу добавить: они не хотят, чтобы какой-нибудь смутьян, вроде Дональда Трампа, призвал их к ответу. Отчасти нужно, чтобы конгресс сам за себя постоял. Знаете, когда вы ведёте расследование в отношении Министерства юстиции, как это делают Девин Нунес, юридический комитет палаты представителей и комитет по надзору… Им приходится обращаться в Министерство юстиции, чтобы их повестки имели полную силу. Это в корне неправильно! Как председатель комитета по надзору я мог выдать повестку, потом я должен был идти с ней в Минюст, а там посмотрят и скажут: «Нет, мы, пожалуй, не будем этого делать». Не так должно быть у равных ветвей власти! Конгресс должен за себя постоять.



Вы выступаете за какие-то конкретные реформы?



ДЖЕЙСОН ЧАФФЕЦ: Совершенно верно. Само понятие неподчинения… Если вы обвиняете кого-то в неподчинении, у вас должна быть возможность принять меры. Впервые в истории США мы обвинили Эрика Холдера в неподчинении требованиям конгресса. А пару недель спустя он снова давал показания на Капитолийском холме! Как ни в чём не бывало! Нужно морить зверя голодом, нужно иметь возможность увольнять федеральных служащих.



Да! Я горячо с этим согласен!



ДЖЕЙСОН ЧАФФЕЦ: Раз уж они не платят налоги, надо, чтобы их можно было уволить. Каждый год объём налогов, которые мы не взимаем с федеральных служащих, составляет приблизительно миллиард долларов. Они получают зарплату из федеральных налогов, сами налогов не платят и продолжают работать в федеральных структурах! Невероятно!



Я считаю, мы должны нанести двойной удар. Я так согласен с вами насчёт «глубинного государства»! Мой план состоял в том, чтобы разоблачить «глубинное государство». А потом уволить их. И тогда мы будем знать, что делаем. Ладно, наше время истекло.



Дата выхода в эфир 23 сентября 2018 года.