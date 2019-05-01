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Al Jazeera: Россия развернулась в сторону Афганистана, когда США отвернулись от него

Материал представлен в переводе ИноТВ
После 18 лет войны США пытаются выйти из Афганистана, передает Al Jazeera. И пока Вашингтон отворачивается от этой страны, Москва разворачивается в сторону Кабула.
Хафизулла Ахмади изучает русский язык уже полгода в Кабульском университете.
 
ХАФИЗУЛЛА АХМАДИ, студент Кабульского университета: Вначале я выбрал этот язык в качестве хобби, но поучив его, я обнаружил, что он очень богатый. Он даёт мне более широкие представления и соединяет меня с миром, который может улучшить мою жизнь.
 
Этот курс был запущен в 1979 году, когда Советы вторглись в Афганистан. Они находились в Афганистане в течение десятилетия, сражаясь с моджахедами. Когда из страны ушли военные, ушли и культурные времена.
 
АТА МОХАММАД ЭЛМИ, преподаватель русского языка: Когда в Афганистан пришли силы НАТО, у нас была лишь одна русская группа. Теперь у нас четыре группы, поскольку нет никакой болезненной реакции на изучение русского.
 
6500 афганцев изучают русский, и 360 могут поучаствовать в стипендиальных программах в российских университетах.
 
ХАТИРА ОМЕРИ, студентка Кабульского университета: Я хочу учить русский, поскольку это международный язык. Если я его изучу, то смогу нести русскую культуру в Афганистан и наоборот.
 
Россия развернулась в сторону Афганистана в то время, как США отвернулись от него. После 18 лет войны. Америка ищет выход. Переговоры между США и «Талибаном»* движутся вперёд, сосредоточившись на выводе иностранных войск.
 
Москва, хотя её об этом не просили, провела в марте параллельные переговоры, затмив США тем, что собрала в одной комнате афганское руководство и «Талибан».
 
МОХАММАД АББАС СТАНАКЗАЙ, политический лидер «Талибана»: Мы договорились по многим пунктам. И я надеюсь, что в будущем нам удастся достичь больших успехов.
 
А в четверг в Москве прошла трёхсторонняя встреча с Китаем и США. Они согласились работать сообща над тем, чтобы принести мир в Афганистан.
 
ШАРЛОТТ БЕЛЛИС, корреспондент Al Jazeera: Элементом обновлённого образа России в Афганистане стал новый культурный центр, находящийся здесь, на западе Кабула. В 1980-х годах здесь располагался советский дом культуры и науки. Он был разрушен в ходе гражданской войны.
 
Руины стали убежищем для кабульских наркоманов. Теперь здесь преподают русский язык, проводятся художественные выставки, вечера театра и кино, устраиваются турниры по футболу с участием игроков из бывших советских республик. Эта выставка демонстрирует сотню лет дипломатических отношений между Кабулом и Москвой.
 
ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ, глава Российского центра науки и культуры: А теперь афганский народ имеет возможность сравнить всё с 80-ми годами. Как вы знаете, наши западные коллеги заявляют, что потратили на Афганистан несколько триллионов долларов. Но где же они?
 
Теперь Россия надеется на то, что в Афганистане удастся начать всё с начала — уже без вмешательства США.
 
Шарлотт Беллис, Al Jazeera, Кабул.
 
Дата выхода в эфир 29 апреля 2019 года.
 
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Al Jazeera Катар Азия
теги
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