Al Jazeera: Россия развернулась в сторону Афганистана, когда США отвернулись от него

Хафизулла Ахмади изучает русский язык уже полгода в Кабульском университете.

ХАФИЗУЛЛА АХМАДИ, студент Кабульского университета: Вначале я выбрал этот язык в качестве хобби, но поучив его, я обнаружил, что он очень богатый. Он даёт мне более широкие представления и соединяет меня с миром, который может улучшить мою жизнь.

Этот курс был запущен в 1979 году, когда Советы вторглись в Афганистан. Они находились в Афганистане в течение десятилетия, сражаясь с моджахедами. Когда из страны ушли военные, ушли и культурные времена.

АТА МОХАММАД ЭЛМИ, преподаватель русского языка: Когда в Афганистан пришли силы НАТО, у нас была лишь одна русская группа. Теперь у нас четыре группы, поскольку нет никакой болезненной реакции на изучение русского.

6500 афганцев изучают русский, и 360 могут поучаствовать в стипендиальных программах в российских университетах.

ХАТИРА ОМЕРИ, студентка Кабульского университета: Я хочу учить русский, поскольку это международный язык. Если я его изучу, то смогу нести русскую культуру в Афганистан и наоборот.

Россия развернулась в сторону Афганистана в то время, как США отвернулись от него. После 18 лет войны. Америка ищет выход. Переговоры между США и «Талибаном»* движутся вперёд, сосредоточившись на выводе иностранных войск.

Москва, хотя её об этом не просили, провела в марте параллельные переговоры, затмив США тем, что собрала в одной комнате афганское руководство и «Талибан».

МОХАММАД АББАС СТАНАКЗАЙ, политический лидер «Талибана»: Мы договорились по многим пунктам. И я надеюсь, что в будущем нам удастся достичь больших успехов.

А в четверг в Москве прошла трёхсторонняя встреча с Китаем и США. Они согласились работать сообща над тем, чтобы принести мир в Афганистан.

ШАРЛОТТ БЕЛЛИС, корреспондент Al Jazeera: Элементом обновлённого образа России в Афганистане стал новый культурный центр, находящийся здесь, на западе Кабула. В 1980-х годах здесь располагался советский дом культуры и науки. Он был разрушен в ходе гражданской войны.

Руины стали убежищем для кабульских наркоманов. Теперь здесь преподают русский язык, проводятся художественные выставки, вечера театра и кино, устраиваются турниры по футболу с участием игроков из бывших советских республик. Эта выставка демонстрирует сотню лет дипломатических отношений между Кабулом и Москвой.

ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ, глава Российского центра науки и культуры: А теперь афганский народ имеет возможность сравнить всё с 80-ми годами. Как вы знаете, наши западные коллеги заявляют, что потратили на Афганистан несколько триллионов долларов. Но где же они?

Теперь Россия надеется на то, что в Афганистане удастся начать всё с начала — уже без вмешательства США.

Шарлотт Беллис, Al Jazeera, Кабул.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2019 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.