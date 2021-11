Guardian: статистика подтверждает повышенный риск повторного заражения COVID-19 среди невакцинированных

Данные недавних исследований показывают, что при отсутствии прививки возрастает риск вновь заразиться COVID-19 даже после того, как человек уже переболел, сообщает The Guardian. При этом появление всё новых штаммов делает ситуацию ещё опаснее и усложняет задачу взять распространение коронавирусной инфекции под контроль, пока значительная часть населения во всех возрастных группах не будет вакцинирована, отмечается в статье.

Как показывает статистика, при отсутствии прививки человек может повторно заражаться COVID-19 каждые полтора года или даже чаще, пишет The Guardian. Сообщений о повторных заражениях коронавирусной инфекцией становится всё больше. При этом эксперты предупреждают, что распространение вируса среди школьников подвергает риску их родителей, а особенно пожилых бабушек и дедушек, отмечается в статье.



В Великобритании в последнее время снова растёт число случаев COVID-19, причём люди всё чаще сообщают о заражении во второй или даже третий раз. Британские эксперты опасаются, что с приближением зимы это ещё сильнее увеличит нагрузку на медицинские учреждения Национальной системы здравоохранения (NHS). Новые исследования также показывают, что при отсутствии прививки даже те люди, которые уже однажды переболели после заражения коронавирусной инфекцией, рискуют вновь заболеть через каждые 16 месяцев, сообщает The Guardian.



В прошлом году большинство учёных придерживались мнения, что повторное заражение COVID-19 следует считать скорее исключением, поскольку на тот момент во всём мире было зарегистрировано лишь два-три десятка подобных случаев. Однако позже выяснилось, что полученный после болезни иммунитет со временем начинает снижаться. Проведённое в Дании исследование среди переболевших показало, что если пациенты моложе 65 лет были защищены от повторного заражения примерно на 80% на протяжении полугода, то среди людей старше 65 лет аналогичный показатель составлял лишь 47%, отмечается в статье.

Профессор Джеффри Таунсенд и его коллеги из Медицинской школы Йельского университета также провели сравнительный анализ по базе данных самых разных видов коронавирусов, включая те, которые вызывают MERS или обычную простуду. Объединив это с данными об антителах и другими сведениями по COVID-19, они построили модель вероятного повторного заражения с течением времени, согласно которой люди могут вновь заболеть в среднем в промежутке от трёх месяцев до пяти лет после первого контакта с инфекцией, пишет The Guardian.



При этом появление новых штаммов инфекции ещё больше осложняет ситуацию, предупреждают эксперты. Как показывают официальные данные, опубликованные в начале октября, среди 20,2 тыс. британцев, которые имели положительный результат при тестировании на COVID-19 в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года, было зафиксировано 296 случаев повторного инфицирования. При этом средний промежуток времени между первичным и повторным заболеванием составлял примерно 203 дня, сообщает The Guardian.



Отмечается также, что риск повторного заражения стал возрастать с мая 2021 года, когда стал более активно распространяться вариант «дельта». Об этом свидетельствуют и данные из США за аналогичный период, где в различных штатах также начали фиксировать всё больше случаев повторного инфицирования. В частности, в штате Оклахома с общим населением около 3,9 млн человек в сентябре 2021 года было зарегистрировано 5229 человек, заболевших повторно, причём по сравнению с маем этот показатель вырос на 350%, говорится в статье.



В Великобритании также всё чаще сообщается о детях и взрослых, которые заразились COVID-19 повторно, причём иногда это происходило спустя относительно короткий период времени после первичного заболевания. Факторы риска повторного заражения пока изучены ещё не до конца, однако подобная статистика доказывает: теоретическое предположение о том, что пандемия завершится, когда переболеет вся молодёжь, выглядит всё более ошибочным, подчёркивается в статье.



Поэтому многие эксперты призывают распространить программу вакцинации в Великобритании и на всех школьников, чтобы минимизировать риск повторного заражения. Они предупреждают, что активное распространение COVID-19 в школах потенциально может распространиться и на родителей, особенно когда эффективность полученных ими прививок со временем будет снижаться, а также повысить риск заражения для более пожилых групп населения при общении детей с бабушками и дедушками.



Об этом свидетельствует и статистика за октябрь, отмечает The Guardian. Хотя в Великобритании продолжается массовая вакцинация населения, однако количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения приближается к отметке в 50 тыс. — и это рекордный показатель с середины июля. Причём наиболее высокий уровень заражения наблюдается среди учащихся средней школы: по оценкам,более 8% этой возрастной группы заболели COVID-19 в первую неделю октября, говорится в статье.



Учёные предупреждают, что если не ограничить распространение COVID-19 в любой отдельно взятой возрастной группе, включая школьников, то со временем это негативно отразится на всём остальном населении. Основной вывод всех этих исследований заключается в том, что если кто-то до сих пор ещё не прошёл вакцинацию, ему необходимо обязательно это сделать. И даже если человек уже переболел, ему в любом случае необходимо затем сделать прививку, чтобы продлить срок защиты от нового заражения, заключает The Guardian.