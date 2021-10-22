NBC: на фоне распространения нового штамма в Британии за сутки зарегистрировали более 50 тысяч новых случаев

В Британии зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости за последние 3 месяца — более 50 тыс. новых случаев, передаёт NBC. Произошло это на фоне того, как по миру распространяется новый штамм — «дельта плюс». Однако, как отмечается в материале, учёные пока не знают, является ли эта мутация более заразной и смертоносной, чем оригинальный вариант «дельта».

Сегодня Великобритания сообщила о более чем 50 тысячах новых случаев — это самый высокий показатель за три месяца. Между тем официальные лица изучают новую мутацию вируса, которую называют «дельта плюс».



Всего лишь за прошлую неделю общее число случаев выросло на 18 процентов. Количество смертей увеличилось на 11 процентов. Несмотря на быструю и тщательную программу вакцинации в Британии, британские врачи теперь требуют ответов и действий.



РАВИ ГУПТА, Кембриджский институт терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний: Если мы не будем учиться на прошлых ошибках, то мы продолжим их совершать. И, к сожалению, из-за этого ежедневно погибают люди.



Однако пока правительство заявило, что не будет вводить свой так называемый план Б, который включает в себя обязательное ношение масок в помещениях и введение паспортов вакцинации. Вместо этого они призывают людей в возрасте старше 50 лет активнее проходить ревакцинацию. Они также заявляют, что давление, оказываемое коронавирусом на систему здравоохранения Британии, всё ещё терпимое.



САДЖИД ДЖАВИД, министр здравоохранения и соцобеспечения Великобритании: Угроза сохраняется. Мы внимательно изучаем данные и в настоящий момент не будем реализовывать наш план Б, состоящий из чрезвычайных мер.



А не далее как вчера доктор Энтони Фаучи заявил (ведущему NBC. — ИноТВ) Лестеру, что у варианта «дельта плюс» действительно есть свои мутации, однако на данный момент у США нет никаких оснований для тревоги.



ЭНТОНИ ФАУЧИ, старший медицинский советник президента США: Мы внимательно за ним следим, но пока действительно нет никаких причин для чрезмерно сильной обеспокоенности по этому поводу.



МЭТТ БРЭДЛИ, корреспондент NBC: Здесь, в Великобритании, данная мутация варианта «дельта», которую ранее называли AY4.2, отвечает за 6 процентов случаев. Однако учёные до сих пор не знают, является ли она более заразной или смертоносной, чем оригинальный дельта-штамм.



Дата выхода в эфир 22 октября 2021 года.