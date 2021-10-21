Вести: на Украине зафиксировали очередной антирекорд по заражению коронавирусом

За минувшие сутки на Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной болезни. Как пишут «Вести», в Министерстве здравоохранения сообщили, что было выявлено 22 415 заражённых. Были госпитализированы 4892 человека, летальных случаев — 546, выздоровели — 8036 человек.

На Украине за минувшие сутки зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной болезни. Как пишут «Вести», в Министерстве здравоохранения сообщили, что было выявлено 22 415 заражённых.

Также за прошедшие сутки были госпитализированы 4892 человека, летальных случаев — 546, выздоровели — 8036 человек.

С начала прививочной кампании привито 8 373 552 человека, из них получили одну дозу — 8 373 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 743 615 человек. Всего проведено 15 117 165 прививок.

За всё время пандемии на Украине заболели 2 701 600 человек, выздоровели — 2 352 835 человек, летальных случаев — 62 389.