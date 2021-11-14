Sky News: опустошённые борьбой с COVID британские врачи с тревогой ждут зиму

Национальная система здравоохранения Великобритании испытывает серьёзные трудности. Яркой иллюстрацией этому служит ситуация в больнице города Престон. Местное ковидное отделение едва справляется с новым наплывом пациентов и опасается, что зимой всё станет только хуже, передаёт Sky News.

Ведущие медицинские эксперты предупреждают: Национальная система здравоохранения оказалась поставленной на колени. Согласно данным, служба испытывает огромное давление. И об этом свидетельствует не только статистика.

Наш телеканал побеседовал с сотрудниками ковидного отделения в Престоне, которые сообщили нам, что некоторые медсёстры страдают от посттравматического стрессового расстройства из-за смертей, с которыми им пришлось столкнуться, и что подавляющее большинство пациентов в интенсивной терапии не были вакцинированы полностью. С репортажем Лора Бандок.

МАЙКЛ КРОФТ, пациент: Честно говоря, я не понимал, насколько ситуация серьёзна на месте до тех пор, пока здесь не оказался. Об этом не знаешь…

Майкл считает, что ему повезло остаться в живых. Его совсем недавно перевели из отдела интенсивной терапии, и две недели, проведённые в больнице, берут своё.

МАЙКЛ КРОФТ: Когда на своём опыте переживаешь (коронавирус. — ИноТВ), это уже совсем другое дело. Он очень сильно пугает.

Майкл был полностью привит от COVID-19. Он получил приглашение на ревакцинацию в тот же день, когда попал в больницу.

МАЙКЛ КРОФТ: Простите.

На соседней койке находится Адам. Он встретил своё 37-летие в реанимации.

АДАМ МАКБРАЙД, пациент: Я никогда раньше не испытывал подобного чувства удушья. Приходилось бороться, чтобы дышать.

Он не был вакцинирован, но, по его словам, собирался записаться на прививку.

АДАМ МАКБРАЙД: Не знаю, находился ли я при смерти, но у меня было именно такое ощущение. И если прививка сокращает шансы попадания в отдел интенсивной терапии, того, через что мне пришлось пройти, значит, её необходимо делать.

Доктор Мунавар заведует ковидным отделением королевского госпиталя в Престоне на всём протяжении пандемии. Несколько недель назад у него было 27 пациентов, сейчас — более 50.

МУХАММЕД МУНАВАР, врач госпиталя в Престоне: Каждый раз, покидая госпиталь после наблюдения за моими пациентами, я, честно говоря, испытываю шок, когда вижу, что в различных общественных местах, в том числе в супермаркете, люди не носят маски. В группе пациентов, состояние которых ухудшается и которые направляются в реанимацию, подавляющее большинство всё ещё не были привиты или получили только одну дозу вакцины.

Коронавирус создаёт дополнительные трудности для больничного отделения. Взгляните на эти шесть пустых коек. Они находятся в «зелёной зоне», предназначенной для людей с тяжёлыми респираторными заболеваниями, незаражённых COVID. Но кто-то получил положительный результат теста на коронавирус, поэтому сюда больше нельзя помещать пациентов.

МУХАММЕД МУНАВАР: Мы испытываем особое давление из-за нехватки коек, особенно «зелёных» коек, предназначенных для пациентов с респираторными заболеваниями, но не с COVID. Но мы беспомощны. Мы ничего не можем поделать. У нас связаны руки. Мы не можем пустить туда людей.

Ситуация вызывает глубокое чувство отчаяния у пациентов и сотрудников. Они противостоят COVID на протяжении многих месяцев, но эта работа кажется бесконечной.

РЕБЕККА ТУСОН, заведующая отделением Королевского госпиталя в Престоне: В нашем фонде были люди, которые испытывали посттравматическое стрессовое расстройство, и до сих пор не вышли на работу. Они стали свидетелями чудовищных смертей наших пациентов. В результате у них и появилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Это совсем не удивляет. Они потеряли здесь более 800 пациентов, и это число продолжает медленно расти.

ЛОРА БАНДОК, корреспондент Sky News: Заполненные палаты этого отделения служат мрачным напоминанием: там снаружи может царить более спокойная атмосфера, но здесь всё иначе. Здесь она напряжённая.

Персонал едва справляется. И с ростом новых поступлений они чувствуют всё большую усталость и с тревогой ждут, что принесёт с собой зима.

Лора Бандок, Sky News, Престон.

Дата выхода в эфир 12 ноября 2021 года.