Times: из экспертной группы по коронавирусу при британском правительстве ушёл один из ведущих учёных

Глава благотворительного фонда Wellcome Trust и авторитетный исследователь Джереми Фаррар принял решение покинуть Научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям SAGE, которая даёт британскому правительству рекомендации по борьбе с коронавирусом, сообщает The Times. По данным газеты, Фаррар заявил, что будет и дальше помогать властям, однако отметил, что коронавирусный кризис ещё далёк от завершения.

Научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве (SAGE, Scientific Advisory Group for Emergencies) покинул один из ведущих учёных страны Джереми Фаррар, пишет The Times.

По информации издания, Фаррар, возглавляющий благотворительный фонд Wellcome Trust, заявил, что уходит из группы для того, чтобы сосредоточиться на своей основной деятельности, но предупредил, что коронавирусный кризис «ещё далёк от завершения».

Британские СМИ ранее сообщали, что Фаррар в составе совета активно продвигал идею о введении обязательного ношения масок и принятии других мер с целью снизить заражаемость коронавирусной инфекцией предстоящей зимой, говорится в материале The Times.

Кроме того, до этого учёный уже выражал негодование в связи с тем, как неохотно министры прислушиваются к рекомендациям экспертов. Как напоминает обозреватель The Times, в своей книге, опубликованной в этом году, Фаррар, в частности, жёстко раскритиковал премьер-министра Бориса Джонсона за то, что он не проявил лидерских качеств в самом начале пандемии и допустил «организационный кавардак» в плане реагирования на кризис.

Вместе с тем, в своём заявлении по поводу ухода Фаррар подчеркнул, что будет и дальше оказывать поддержку правительству другими способами, а также высоко оценил работу своих коллег по SAGE, пишет The Times. «Высокий уровень заражаемости, наблюдающийся сейчас в Великобритании, по-прежнему вызывает опасения, но я ушёл из SAGE, зная, что правительству были практически в полном объёме предоставлены ключевые научные рекомендации на зимние месяцы», — цитирует его издание.

По данным газеты, сама группа в прошлом месяце призвала министров быть готовыми привести в действие «план «Б», в рамках которого предполагается вновь ввести обязательное ношение масок, дать компаниям рекомендацию перевести сотрудников на «удалёнку» и принять другие ограничительные меры. Вместе с тем, эксперты SAGE «выразили осторожный оптимизм», заявив, что если Лондону удастся успешно провести кампанию по ревакцинации, то он, вероятно, сможет предотвратить резкий рост числа госпитализированных с коронавирусом пациентов.