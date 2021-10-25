DT: британские учёные прогнозируют резкое сокращение случаев заражения COVID-19 зимой

Правительство Великобритании намерено отказаться от введения обязательного ношения масок в помещениях и паспортов вакцинации из-за прогнозов снижения заболеваемости коронавирусом в течение ближайших недель, пишет The Daily Telegraph. Эксперты в области здравоохранения полагают, что очередная волна в стране может начаться уже весной следующего года.

Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании резко сократится в ноябре даже без введения ограничений, предусмотренных так называемым планом Б, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на прогнозы, представленные британскому правительству.

По данным издания, в Лондоне рассчитывают отказаться от плана Б, который включает в себя обязательное ношение масок в помещениях, работу из дома и введение паспортов вакцинации, после того как ознакомились с прогнозами сразу нескольких групп экспертов, которые предсказывают снижение заболеваемости в течение нескольких недель.

В частности, исследование, проведённое учёными Лондонской школы гигиены и тропической медицины, предполагает, что и без ужесточения ограничений темпы заражения COVID-19 вскоре достигнут пика, а уже зимой резко снизятся.

При этом неопубликованные исследования, которые тоже были представлены правительству Великобритании, также показали неминуемое падение темпов заболеваемости. Как ожидается, к Рождеству число случаев заражения сократится примерно до 5 тыс. в день.

По словам члена Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), в задачи которой входит составление рекомендаций для правительства по вопросам борьбы с коронавирусом, и представителя Научной группы по моделированию пандемического гриппа (SPI-M) Джона Эдмундса, их модель показывает, что снижение заболеваемости произойдёт уже в течение осени.



«Однако модель также предполагает, что весной может начаться новый рост заболеваемости из-за сочетания ослабления иммунитета и увеличения числа контактов», — предупредил эксперт.

Как напоминает The Daily Telegraph, в значительной степени нынешняя волна коронавируса в Соединённом Королевстве вызвана высоким уровнем заболеваемости среди детей. Тем не менее советники британского правительства в области здравоохранения ожидают, что скоро заболеваемость среди детей сойдёт на нет из-за повышения иммунитета за счёт вакцинации.

Однако всё чаще звучат призывы введения плана Б, так как на прошлой неделе за сутки было зарегистрировано более 50 тыс. случаев заражения, а число госпитализаций увеличилось до более чем 1 тыс. в день.

Впрочем, министр по вакцинам Мэгги Троуп отметила, что план А «работает», добавив, что страна «там, где и должна быть». В воскресенье, когда число выявленных случаев коронавируса впервые за 12 дней упало ниже 40 тыс., а число смертей сократилось до 72, канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак исключил возможность немедленного введения дополнительных ограничений.

«Мы следим за ситуацией, однако на данный момент данные не свидетельствуют о том, что мы должны немедленно переходить к плану Б, но, конечно, мы будем следить за этим, и эти планы уже готовы», — заявил политик в интервью британскому телевидению.

По словам профессора Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пола Хантера, «правительство поступает правильно», так как план Б не предотвратит новую вспышку, а лишь отсрочит её, что не так важно, если уже к Рождеству в Великобритании ожидается самое низкое число случаев заболеваемости с конца мая — начала июня.

«Если это так, то вопрос о том, должны ли мы вводить новые ограничения, несущественен. Мы не должны, и правительство поступает правильно. В конечном итоге COVID-19 станет ещё одной причиной обычной простуды. После того как вы сделали прививку и пару раз переболели, заболевание почти всегда будет протекать бессимптомно или с симптомами, похожими на простудные», — приводит The Daily Telegraph слова Хантера.