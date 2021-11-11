Guardian: власти Сингапура перестанут оплачивать лечение COVID-19 всем, кто отказался от прививки

Правительство Сингапура объявило, что перестанет покрывать расходы на лечение от COVID-19 всем, кто сознательно не стал делать прививку. С декабря противникам вакцинации придётся оплачивать лечение от коронавирусной инфекции из собственного кармана, если они заразятся, сообщает The Guardian. В стране вакцинировано уже около 85% населения, однако власти пытаются побудить каждого сделать прививку, чтобы снизить благодаря этому нагрузку на систему здравоохранения.

Как заявило правительство Сингапура, где сейчас пытаются сдержать резкий рост числа случаев заражения COVID-19, оно перестанет покрывать счета за лечение от коронавирусной инфекции тем людям, кто «сознательно не стал вакцинироваться». Такие меры вступят в действие уже в декабре этого года, сообщает The Guardian.



В настоящее время в этой стране правительство полностью покрывает все медицинские расходы, связанные с лечением COVID-19, как для всех сингапурцев, так и для постоянно проживающих там иностранцев и обладателей долгосрочных виз. Исключением пока являются только случаи, когда заражение коронавирусной инфекцией было выявлено после возвращения из заграничных поездок, поясняется в статье.



Однако власти объявили, что уже с 8 декабря тем пациентам, которые сознательно не стали делать прививку, придётся оплачивать своё лечение от COVID-19 самостоятельно. В заявлении правительства Сингапура также подчёркивается, что люди, не прошедшие вакцинацию, в настоящий момент составляют значительную часть тех, кто нуждается в интенсивной помощи для лечения от коронавирусной инфекции, и тем самым «несоразмерно увеличивают нагрузку на медицинские ресурсы».



В то же время для тех, кто не подлежит вакцинации по обоснованным причинам, счета за лечение будут по-прежнему оплачиваться государством. Кроме того, правительство оплатит при необходимости лечение для тех, кто получит хотя бы одну дозу вакцины до конца этого года, сообщает The Guardian.



Хотя в Сингапуре сейчас один из самых высоких показателей по вакцинации в мире — там полный курс прививок от COVID-19 прошло около 85% населения, — однако в последнее время число заражений вновь начало расти. Ранее премьер-министр Ли Сянь Лунг заявил, что страна не может бесконечно оставаться закрытой, поэтому от политики полного локдауна и закрытых границ постепенно переходит к «жизни в условиях COVID-19», говорится в статье.



Однако после изменения подхода к борьбе с пандемией и расширения возможностей для поездок без соблюдения карантина были зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, поэтому дальнейшее снятие ограничительных мер пришлось откладывать. При этом система здравоохранения оказалась под угрозой перегрузки из-за роста числа случаев заболевания.



В частности, 8 ноября этого года в Сингапуре было зарегистрировано 2470 новых случаев заболевания и 14 смертей от COVID-19. При этом 67 пациентов в критическом состоянии находились в отделениях интенсивной терапии, сообщило Министерство здравоохранения страны.