Guardian: учёные выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53%

Ношение масок, мытьё рук и соблюдение дистанции являются эффективными мерами защиты от коронавируса, сообщает The Guardian со ссылкой на международное исследование, опубликованное в медицинском журнале The BMJ. Учёные выяснили, что всеобщий масочный режим позволяет снизить заболеваемость на 53%. В связи с тем что большинство вакцин не обеспечивают полную защиту от заражения, исследователи призывают не отказываться от соблюдения необходимых профилактических мер.

Ношение масок является самой эффективной мерой в борьбе с распространением коронавируса и снижает заболеваемость на 53%, сообщает The Guardian со ссылкой на международное исследование.

В исследовании, опубликованном в медицинском журнале The BMJ, учёные утверждают, что ношение масок является необходимостью — несмотря на безопасность и эффективность вакцин, большинство из них не обеспечивают 100%-ую защиту. Кроме того, в большинстве стран мира уровень вакцинации населения остаётся невысоким.

Учёные пришли к выводу, что социальное дистанцирование и мытьё рук также являются эффективными мерами борьбы с распространением инфекции. При этом самым эффективным средством всё же оказалось ношение масок.

Согласно результатам более чем 30 отдельных исследований со всего мира, ношение масок снижает заболеваемость на 53%, соблюдение дистанции — на 25%.

Выяснилось, что мытьё рук также снижает заболеваемость на 53 %, однако изучению эффективности этой меры было посвящено относительно небольшое число исследований.

Как отмечает The Guardian, несмотря на широкое использования немедикаментозных мер защиты от респираторных инфекций, эффективность таких мер в борьбе с коронавирусом ранее была недостаточно исследована.

Учёные из Университета Монаша и Эдинбургского университета подчёркивают, что эффективность таких мер, как локдаун и закрытие границ, школ и офисов, необходимо анализировать отдельно.

В начале пандемии во многих странах мира действовал всеобщий масочный режим. Однако почти два года спустя некоторые государства отказались от этой меры. Новое исследование продемонстрировало важность её сохранения наряду с вакцинацией, пишет The Guardian.