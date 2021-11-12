CNN: сначала прививка, потом развлечение — австрийский бордель завлекает клиентов вакцинацией с бонусными услугами

Владельцы австрийского борделя Funpalast решили помочь правительству в борьбе с пандемией и запустили у себя особую акцию, сообщает CNN. Все, кто привьётся от коронавируса прямо в заведении, получат подарочный сертификат на 40 евро. Естественно, воспользоваться этим предложением смогут только те, кому уже исполнилось 18. Организаторы надеются таким образом защитить от болезни свою главную аудиторию — мужчин с миграционным прошлым.

Вакцины с бонусами. Бордель в Австрии выдаёт сертификаты на 40 евро всем, кто согласится вакцинироваться, при условии, что им больше 18 лет. В Funpalast («дворец радости». — ИноТВ), владельцы которого описывают своё заведение как «сексуальнозвёздочный сауна-клуб», готовы помочь правительству.

ПЕТЕР ЛАСКАРИС, менеджер борделя Funpalast: Многие, многие мужчины с миграционным прошлым, по сути, отказываются вакцинироваться или не знают, что это можно сделать. И так как это наша целевая аудитория, мы решили проводить вакцинацию прямо здесь.

Предложение было озвучено после того, как австрийское правительство с целью увеличения числа вакцинаций запретило непривитым людям посещать общественные места, например отели и рестораны. И, похоже, оно сработало. В понедельник в медицинском центре было сделано 149 прививок, и все пациенты взяли по сертификату. Мина, танцовщица, которая там работает, говорит, что это предложение абсолютно логично.

МИНА, танцовщица в борделе Funpalast: Я думаю, сделать центр вакцинации в Funpalast — это отличная идея, потому что его название подразумевает радость, а это подразумевает возможность немного вернуться к нормальной жизни.

Во время пандемии бордель потерял 30-40 процентов своих клиентов, так что его владельцы надеются, что такое поощрение будет выгодно всем: больше вакцинированных людей в городе — и больше клиентов в борделе.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2021 года.