FAZ: ВОЗ будет в ужасе — Германия предпочла ревакцинацию помощи бедным странам

Германия решила отложить поставки вакцин в бедные страны, чтобы у неё хватило препаратов на проведение ревакцинации, сообщает Frankfurter Allgemeine. Эти планы, должно быть, вызовут ужас у Всемирной организации здравоохранения, ведь сейчас в мире бустерных инъекций делается в шесть раз больше, чем первых. К тому же богатые страны выполнили свои обещания по помощи государствам с низким уровнем дохода только на 15%, возмущаются в организации.

Германия отложила поставку вакцин от COVID-19 в бедные страны с декабря на январь и февраль, чтобы у неё самой было достаточно препаратов для обеспечения возможности ревакцинации всех желающих, сообщает Die Zeit. Об этом заявил Йенс Шпан, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ: «Мы даже отложили часть наших поставок в рамках программы COVAX — а именно BoiNTech — с декабря на январь и февраль, чтобы у нас в Германии было достаточно вакцин для всего этого».

Это заявление, должно быть, вызвало ужас во Всемирной организации здравоохранения, ведь она уже давно критикует неравномерное распределение препаратов по всему миру. На данный момент страны с низким доходом получили только 0,4% необходимых им вакцин. Нет смысла проводить ревакцинацию здоровых взрослых людей или прививать детей, если медицинский персонал, пожилые люди и другие группы повышенного риска по всему миру всё ещё ждут инъекции первого компонента, подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом.

«Каждый день в мире делается в шесть раз больше бустерных вакцин, чем первых — в странах с низким уровнем дохода. Это безобразие, которое необходимо прекратить», — подчеркнул он. Для того чтобы достичь цели ВОЗ и к концу этого года вакцинировать 40% населения земли, необходимо ещё 505 млн доз.

На данный момент в рамках COVAX, программы по обеспечению глобального доступа к вакцинам от COVID-19, в 114 государств было поставлено почти 500 млн доз препаратов. По оценкам ВОЗ, этого недостаточно. Майкл Райан, директор программы по чрезвычайным ситуациям внутри организации, считает, что в происходящем виноваты богатые страны, которые не выполняют своих обещаний: «За прошедшие шесть месяцев богатые страны поставили только 15 процентов от обещанных ими вакцин».